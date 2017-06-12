Активист из Чечерска в поисках правды обратился в ООН 1 12.06.2017, 16:25

Артем Ковалев

Артем Ковалев на международном уровне заявило нарушении властями его прав на мирное собрание и выражение мнения.

Отсидевший 10 суток ареста за участие в акции протеста «нетунеядцев» 19 февраля текущего года в Гомеле активист с Чечерска Артем Ковалев сегодня направил индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне арестант заявил о нарушении белорусскими властями его прав на мирное собрание и выражение мнения, сообщает gomelspring.org.

Житель райцентра считает, что сам факт наличия в национальном законе о массовых мероприятиях такой абсурдной нормы, как ответственность за участие в несанкционированном властями мирном собрании граждан, является ограничением права каждого на выражение своего мнения с использованием мирного собрания, а его арест – возрождение преследований за инакомыслие.

Заявитель подчеркнул, что акция протеста 19 февраля в Гомеле прошла мирно, таким образом, он не понимает, для достижения какой цели государство в лице судов арестовала его и посадила в камеру ИВС.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помог активисту отстаивать права на международном уровне отметил, что ранее Комитет ООН по правам человека неоднократно критиковал и призывал белорусские власти привести национальный закон о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с международными обязательствами страны, однако для власти похоже, тема прав человека является факультативной.

Напомним, за участие в протестной акции 19 февраля в Гомеле к административной ответственности привлечено около 30 человек. Артем Ковалев во время акции держал в руках национальный бело-красно-белый флаг, за что по всей вероятности и попал в поле зрения правоохранительных органов.