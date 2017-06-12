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Рафаэль Надаль: Стать снова первой ракеткой мира? Почему бы и нет

  • 12.06.2017, 16:41
Рафаэль Надаль
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Испанский теннисист очень доволен своей игрой и крайне воодушевлен.

Надаль прокомментировал 10-ю победу на Открытом чемпионате Франции в карьере, пишет eurosport.ru.

«Все, что со мной случилось на этом турнире, было волшебным. Я очень счастлив. У меня было много трудных моментов и травм, и здорово снова добиться такого успеха.

Я рад, потому что много работал для достижения этой цели. Единственное, что я знаю – сейчас играю хорошо.

Знаете, глядя на счета моих матчей, может показаться, что все было очень легко. Нет. Но я весь турнир играл прекрасно. Это мой идеальный «Ролан Гаррос».


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