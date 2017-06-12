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«Одиссея полешука»: Героическая история белоруса-андерсовца

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  • 12.06.2017, 17:19
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В Минске пройдет презентация книги историка Игоря Мельникова.

В первой части новой книги «Одиссея полешука» публикуются воспоминания белоруса, уроженца Кобринщины, солдата Второго польского корпуса Павла Калениковича Ничипорука. В них он детально и ярко описывает испытания, через которые ему пришлось пройти во время Второй мировой войны. Во второй части издания помещены очерки белорусского историка Игоря Мельникова, посвященные различным аспектам истории Беларуси, пишет nn.by.

В книге использованы снимки из личного архива историка Игоря Мельникова, из фондов Национального архива Королевства Нидерландов в Гааге, из фондов Польского института и Музея имени генерала Сикорского в Лондоне, из открытых источников.

Павел Каленикович Ничипорук родился в августе 1902 г. на хуторе Жардечно у деревни Запруды (сейчас Кобринский район Брестской области). В феврале 1941 года его арестовали и направили в лагерь ГУЛАГ в Свердловской области. В 1942 г. Беларусь оказался в армии Андерса и в ее составе участвовал в боях с нацистами в Италии. В 1948 г. Ничипорук поехал в США, где и прожил до самой смерти в 1979 г. В написанных им воспоминаниях «Одиссея полешука» есть все: тяжелая крестьянская работа, нечеловеческие условия советских тюрем и ГУЛАГа, фронт и бои с фашистами, разлука с семьей и жизнь в эмиграции. И большая ностальгия по родной Беларуси.

Презентация книги историка Игоря Мельникова о непростой судьбе Павла Ничипорука — 13 июня в 18.00 в «Академкниге» (пр.Независимости, 72).


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