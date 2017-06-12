«Прощай, немытая...» 9 Олег Панфилов

12.06.2017, 17:25

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Олег Панфилов

Наступивший в воскресенье «безвиз» для Украины вызвал истерику у россиян.

На днях разъяснил двум российским туристам, приехавших в Грузию, почему у нас сокращается число школ с русским языком обучения, пишет Олег Панфилов для Крым.Реалии. Они очень внимательно слушали, а по глазам было видно, что их что-то гнетет. Отвечаю: перспектив нет, с Россией – визовый режим, дипломы наших университетов котируются на Западе, в школах с первого класса – обязательный английский язык, благодаря чему наши абитуриенты могут учиться везде. Туристы приуныли.

Языковая проблема в Грузии – не проблема, но кремлевская внешняя политика, особенно на постсоветском пространстве, диктует: вы и ваши предки говорили на русском языке, а теперь всякие бандеровцы вам запрещают. Убедить россиян в обратном смысла нет, поскольку проблема выдумана из ничего. Кто говорил, тот говорит и наверняка будет говорить, но в Кремле языковую проблему видят иначе – на русском языке должны говорить все, чтобы понимали русскоязычные, а если в стране их хотя бы 20-30 процентов, то и документация должна быть на русском.

На самом деле, надо полагать, дело совсем не в том, чтобы все, как в Российской империи или в СССР, говорили по-русски, а в том, чтобы они еще и могли слушать и смотреть российскую пропаганду – на русском языке, естественно. Русский язык стал оружием, с помощью которого развязывают войны, убивают людей, оккупируют территории, если какая-нибудь постсоветская страна сопротивляется давлению Кремля.

Самый хороший пример – судьба Таджикистана, где 22 июля 1989 года Верховный Совет республики принял закон «О языке», который первый в СССР на перестроечной волне регламентировал действие единственного государственного языка – таджикского (фарси). А русскому языку закон гарантировал свободное хождение на территории республики. 27 статья таджикского закона была сильнейшим ударом по самолюбию Кремля:

«Таджикская ССР создает необходимые условия для изучения таджикской письменности, основанной на арабской графике, и издания литературы на этой графике». Через семь месяцев, 11 февраля 1990 года, группа «Альфа» КГБ расстреляла у здания ЦК Компартии манифестантов, требующих улучшения социальной жизни. Через два года 201-я российская дивизия раздала оружие сторонникам «восстановления конституционного строя», то есть красной номенклатуре, началась гражданская война.

Трагическая история Таджикистана – лишь часть кровавых событий, когда имперские окраины пытались вырваться из цепких лап Кремля. Потом такое же было в Грузии, когда использовали абхазских и осетинских сепаратистов, в Молдове, Азербайджане, сейчас – в Украине. На большей части этих сепаратистских территориях теперь говорят только по-русски, доставляя Кремлю и всем кремлевским хозяевам – от Горбачева до Путина – настоящее наслаждение.

Наступивший в воскресенье «безвиз» для Украины вызвал истерику у россиян, особенно ее активной части, проводящей длительное время в социальных сетях. Какие только слова негодования не прочтешь в адрес украинцев, которые, в свою очередь, не скрывают радости. Но теперь уже не язык стал поводом для желчи – постсоветские страны, желающие интегрироваться в Евросоюз и НАТО, стали врагами для России.

28 апреля 2014 года российская пропаганда сравнительно спокойно отнеслась к тому, что первой страной, получившей «безвиз», стала Молдова. Спустя полтора года Кремль отомстил, поддержав избрание президентом Молдовы Игоря Додона. Новый президент Молдовы заявил, что является сторонником федерализации страны и отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом, внеблокового статуса Молдовы и ее развития как нейтрального государства. Спустя три дня после инаугурации он распорядился снять с флагштока у здания администрации президента флаг Евросоюза, поменяв на своем сайте «иконку» языковой версии с румынского на молдавский, хотя написание латиницей осталось. Бывший активный коммунист всячески позиционирует себя сторонником Путина и интеграции в структуры СНГ. Однако полномочия его ограничены, а попытки вернуть себе прежние функции были отвергнуты парламентом, оставив президента в качестве номинальной представительской фигуры. Соответственно, изменить начавшуюся три года назад евроинтеграцию Игорь Додон не сможет, если, конечно, не распустит парламент, однако никто не даст гарантий, что новый парламент будет за него.

Вторым «беженцем» из имперского лагеря стала Грузия, которая еще с референдума в январе 2008 года настойчиво добивалась сближения с ЕС и НАТО. С тех пор количество сторонников интеграции не снизилось, а даже значительно увеличилось – теперь 82 процента и 90 процентов соответственно хотели бы видеть Грузию в составе НАТО и ЕС. Неожиданным «подарком» стало мнение 86 процентов опрошенных, согласных с тем, что Россия является недружественным и даже вражеским государством. 28 марта 2017 года Грузия получила долгожданный безвизовый режим с Евросоюзом. Для Кремля это не было большой неожиданностью, поскольку прежний президент настойчиво совершенствовал законодательство и проводил реформы, а нынешнему правительству оставалось только выдержать паузу – притупить внимание Кремля – и выйти на финишную европейскую линию.

Молдова и Грузия должны были выработать у Кремля привычку терять – процесс реинтеграции с имперским центром начался давно, и сейчас Путину остается только констатировать очередную потерю. Теперь – Украины. Конечно, это противоречит устремлением воссоздать империю под названием «Русский мир». Именно «русский» – для сохранения всех наработок и достижений прежних царей, генеральных секретарей и президентов. Украина с ее значительным русскоязычным потенциалом была самым лакомым «куском» бывшей и теперь воссоздаваемой империи.

Воскресное утро в России началось истерикой, продолжавшейся весь день. Казалось, любой российский политик или эксперт только ждал, когда ему позвонят, чтобы спросить мнение о «безвизе», чтобы он выдал новую порцию бреда. Причиной стало выступление президента Украины Петра Порошенко на церемонии открытия европейских границ – он процитировал известное четверостишие Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Одним из первых откликнулся первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором...». Владимир Путин тоже отреагировал, решив блеснуть эрудицией: «Человек, который не любил Отечество всем сердцем, никогда бы не написал «Бородино». Неожиданностью стало заявление «главы рода Лермонтовых», первого заместителя председателя комиссии по культуре Общественной палаты России Михаила Лермонтова: «Скорее, надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто – его господа. К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с измененным сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие как «чужебесие» – это то, что сейчас происходит на Украине».

Судя по всему, для российской пропаганды человек с фамилией Лермонтов должен стать главным аргументом, однако называть его родственником невозможно – поэт Лермонтов был единственным ребенком в семье, не был женат и не имел потомства. Более того, современный Лермонтов неожиданно заявил, что «нет автографа этого произведения, написанного рукой Лермонтова. Оно переписано кем-то с указанием, что стихотворение было услышано от классика. То есть это произведение, ему приписанное, а не достоверно принадлежащее». То есть в советских, а ныне в российских учебниках литературы это произведение есть, но после цитирования украинским президентом оно оказалось фальшивым. Впервые опубликованное издателем Петром Бартеневым в 1873 году, оно подвергалось искажению в советское время, когда в оригинале строка «И ты, им преданный народ» изменено на «И ты, послушный им народ».

Как бы то ни было, российская реакция свидетельствует об огромной внутренней трагедии лично Путина, его идеологов и всего российского народа, до сих пор пребывающего в блаженнейшем состоянии «старшего брата». Люди помельче, называемые «ватниками», весь воскресный день строчили свои комментарии, иронизируя над тем, что «украинцам не на что ездить». Конечно, денег у украинцев поменьше, чем у умирающей экономической державы, но «ватники» – плохие географы, они забыли, что Украина граничит с Европой, куда можно попасть хоть на автомобиле, хоть на поезде, хоть на велосипеде, а можно и пешком.

Теперь следует ожидать эффекта «домино», когда оставшиеся под имперской пятой страны и народы будут наблюдать, обсуждать и решать – долго ли им оставаться с Кремлем, или все-таки стоит выбирать свой путь к свободе. И, кажется, процесс этот необратим. И, опять-таки, дело совсем не в русском языке – в конце концов, Михаил Лермонтов написал эти строки на русском – и эффект оказался не меньший, чем от речи Рональда Рейгана 8 марта 1983 года на английском языке, когда американский президент назвал одну шестую земной суши опутанной колючей проволокой «империей зла». У Лермонтова получилось более точно: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

Олег Панфилов, «Крым.Реалии»