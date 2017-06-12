Власти банкротят один из старейших застройщиков Беларуси – компанию «Карпович» 12.06.2017, 17:35

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Компания «Карпович», созданная в 1992 году, является одним из пионеров коммерческой застройки Беларуси.

Решением Экономического суда Минска возбуждено дело о банкротстве и в его рамках введен защитный период на крупном белорусском застройщике - компании «Карпович».

Как сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, заявление о возбуждении процедуры банкроства в отношении «Карповича» подал один из его кредиторов - компания «Термотехстрой». Защитный период установлен на период до 1 августа 2018 года, на которое назначено судебное заседание «для разрешения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и о подготовке дела к судебному разбирательству».

Как пишет "Ежедневник", компания «Карпович», созданная в 1992 году, является одним из пионеров коммерческой застройки Беларуси. Ее основателем является Иван Карпович. После его кончины бизнес унаследовал сын Дмитрий. За 25 лет работы на строительном рынке компания построила свыше 200 тыс. кв. метров жилой и офисной недвижимости. Крупнейшие проекты, реализованные девелопером, это многоквартирные жилые дома по улицам Гамарника и Л.Беды, многофункциональный комплекс на улице Мележа и там же бизнес-центр «Парус». Кроме Минска компания строила в Гомеле и Смолевичах.