Ждун обзаведется семьей и запоет 12.06.2017, 17:42

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Автор скульптуры Маргрит ван Брефорт также пообещала сделать из Ждуна блогера.

Российская компания CD Land, которая в апреле этого года приобрела авторские права на использование Ждуна в России, заявила о его карьере в шоу-бизнесе и возможности ведения собственного блога. Об этом сообщил президент компании Юрий Цейтлин на встрече автора скульптуры Маргрит ван Брефорт со своими поклонниками в Москве, передает ТАСС.

Скульптура приобрела массовую популярность и стала мемом среди русскоязычных пользователей интернета в январе 2017 года после публикации на одном из популярных сайтов рунета "Пикабу". Творчество Маргрит ван Брефорт пользователи назвали Ждуном, как собирательный образ ленивого человека, который "сложив ручки", ждет вечного чуда.

"Мы подписали договор на авторские права в апреле 2017 года. У нас на Ждуна большие планы. Сейчас думаем над созданием собственного ждунского блога, возможности участия в различных клипах и может быть даже певческая карьера", - отметил он.

По словам Маргрит ван Брефорт, она не ожидала, что ее скульптура станет такой популярной именно в России. "Я думаю, что Ждун полюбился россиянам во многом из-за из советского прошлого - когда приходилось простаивать очень много времени в очередях", - подчеркнула художница.

Она также пообещала создать ему полноценную семью. "Я думаю, что вскоре у него появится семья - жена и дети. Он не должен быть одиноким", - сказала она, отвечая на вопрос собравшихся о "семейном статусе" скульптуры.

Ждун - скульптура под оригинальным названием "Homunculus Loxodontus", созданная весной 2016 года голландской художницей Маргрит ван Брефорт для детской больницы в Лейдене (прим. Нидерланды).

Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания. По задумке художницы, Ждун символизирует пациентов, которые "просто должны ждать своей участи с надеждой на лучшее".

На сегодняшний день скульптура перенесена внутрь медицинского центра Лейденского университета.