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Сейм Литвы принял план действий по поддержке Грузии

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  • 12.06.2017, 17:55
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Фото: DELFI

Литва поддержит стремления Тбилиси к евроинтеграции.

Документ был разработан двумя Комитетами высшего законодательного органа Литвы — по европейским делам и иностранным делам, передает Грузия Online.

В нем депутаты призывают литовское правительство к активизации политической, экспертной и финансовой поддержки Грузии для того, «чтобы помочь стране преодолеть возникающие проблемы и донести месендж о том, что Грузия не одинока на своем пути реформ и интеграции».

План действий охватывает период с 2017 по 2020 год. Авторы документа считают, что Литва должна оказать Тбилиси поддержку с тем, чтобы Грузия закрепила за собой статус «самой передовой страны Восточного партнерства» и стала полноправным членом НАТО и ЕС, пишет blackseanews.net.

Большая часть плана действий посвящена именно поддержке усилий Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Грузии. В частности, парламентские комитеты призывают власти Литвы помочь Грузии в модернизации Вооруженных сил, а также в реализации Соглашения об ассоциации Грузии с Европейским союзом. Для этого парламентарии призывают использовать все международные форматы и механизмы, а также поощрять парламенты других стран и международные организации, которые разработают аналогичные планы помощи.

В документе также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Один из пунктов плана действий призывает к установлению нового международного принципа, согласно которому Грузия и другие страны Восточного партнерства не могут считаться сферой интересов России.

«Выражая поддержку четкому и суверенному решению грузинского общества добиваться интеграции с ЕС и НАТО, Запад не позволит России установить новые "красные линии"», — подчеркивается в обращении.

План также говорит об углублении сотрудничества Грузии и Литвы в сферах экономики, образования, гражданского общества, а также сотрудничестве двух государств на уровне парламентов.

Комитеты парламента призывают правительство Литвы и соответствующие государственные ведомства:

- осуществить скоординированные действия для реализации плана действий о помощи Грузии;

- выделить необходимые средства для поддержки Грузии и принять решительные меры по осуществлению предложений, изложенных в документе;

- во время каждой сессии сейма Литвы, до 2020 года, проводить совместные заседания, на которых правительство будет предоставлять парламенту информацию о ходе реализации плана действий.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения.


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