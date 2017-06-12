Сейм Литвы принял план действий по поддержке Грузии

Сейм Литвы принял план действий по поддержке Грузии1
- 12.06.2017, 17:55
- 7,456
Литва поддержит стремления Тбилиси к евроинтеграции.
Документ был разработан двумя Комитетами высшего законодательного органа Литвы — по европейским делам и иностранным делам, передает Грузия Online.
В нем депутаты призывают литовское правительство к активизации политической, экспертной и финансовой поддержки Грузии для того, «чтобы помочь стране преодолеть возникающие проблемы и донести месендж о том, что Грузия не одинока на своем пути реформ и интеграции».
План действий охватывает период с 2017 по 2020 год. Авторы документа считают, что Литва должна оказать Тбилиси поддержку с тем, чтобы Грузия закрепила за собой статус «самой передовой страны Восточного партнерства» и стала полноправным членом НАТО и ЕС, пишет blackseanews.net.
Большая часть плана действий посвящена именно поддержке усилий Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Грузии. В частности, парламентские комитеты призывают власти Литвы помочь Грузии в модернизации Вооруженных сил, а также в реализации Соглашения об ассоциации Грузии с Европейским союзом. Для этого парламентарии призывают использовать все международные форматы и механизмы, а также поощрять парламенты других стран и международные организации, которые разработают аналогичные планы помощи.
В документе также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Один из пунктов плана действий призывает к установлению нового международного принципа, согласно которому Грузия и другие страны Восточного партнерства не могут считаться сферой интересов России.
«Выражая поддержку четкому и суверенному решению грузинского общества добиваться интеграции с ЕС и НАТО, Запад не позволит России установить новые "красные линии"», — подчеркивается в обращении.
План также говорит об углублении сотрудничества Грузии и Литвы в сферах экономики, образования, гражданского общества, а также сотрудничестве двух государств на уровне парламентов.
Комитеты парламента призывают правительство Литвы и соответствующие государственные ведомства:
- осуществить скоординированные действия для реализации плана действий о помощи Грузии;
- выделить необходимые средства для поддержки Грузии и принять решительные меры по осуществлению предложений, изложенных в документе;
- во время каждой сессии сейма Литвы, до 2020 года, проводить совместные заседания, на которых правительство будет предоставлять парламенту информацию о ходе реализации плана действий.
Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения.