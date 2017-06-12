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Трое заключенных в Шклове пытались сбежать из колонии на погрузчике

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  • 12.06.2017, 18:10
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Два дня они планировали побег, но задуманное осуществить не удалось.

Преступники работали в производственной зоне и в конце рабочего дня подловили момент, чтобы взломать замок зажигания и угнать погрузчик «Амкадор», пишет sb.by.

Когда часовой увидел, что транспортное средство двигается к заграждению - заключенные хотели протаранить забор, - он сделал предупредительный выстрел в воздух. Беглецы бросили транспортное средство и скрылись в производственной зоне. Через 5 минут они были задержаны.

Известно, что попытку побега совершали двое мужчин осужденные за убийство (14 и 20 лет) и один - за изнасилование (25 лет). Все трое находятся в начале срока отбывания наказания.


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