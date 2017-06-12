В Мадриде представят переводы Максима Богдановича 12.06.2017, 18:21

Максим Богданович

Переводы стихов классика сделала белорусскоязычная испанка Анхела Эспиноса.

Произведения Максима Богдановича перевели на испанский язык. Уже во вторник перевод представят в Мадриде. Ожидается, что в презентации примут участие высокопоставленные гости из мира политики и культуры, передает «Радыё Рацыя».

Перевод был сделан Анхелой Эспиносой благодаря одному испанскому издательству.

Сама поэтесса признается, что стихи белорусского классика - это только начало.

- Это издательство совсем маленькое. Там работают муж и жена. Жена - белоруска, муж - испанец. Они планируют серию книг «Спадчына». Там будет и поэзия, и проза. И они хотят, чтобы я также работала с ними: сначала чтобы перевела самых важных белорусских классиков, а потом уже даже современных авторов, - рассказала Анхела Эспиноса.

Насколько известно, перевод Анхелы Эспиносы - это первый сборник стихов Максима Богдановича на испанском языке.

Напомним, что испанский язык пользуется спросом далеко за пределами Европы, а всего на этом языке разговаривает около полумиллиарда человек.