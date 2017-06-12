Кто провокатор? 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

12.06.2017, 18:30

Антон Орехъ

Те, кто больше всех орут про провокации, те и есть главные провокаторы.

Навальный — провокатор или нет? Призыв пойти на несогласованную Тверскую вместо согласованного Сахарова — это провокация или нет? Если брать отдельно взятое событие, безо всякого контекста — то это, конечно, решение провокационное. Потому что влечет понятные всем последствия.

На Сахарова тоже наверняка были бы задержания — без них у нас даже из собственного подъезда выйти невозможно, не то, что на митинг пойти. Но на Тверской их на порядок, на три порядка больше. Там, где были бы единицы, получились сотни повязанных. Так что да, в этом смысле призыв Навального — это определенная провокация, эскалация и вызывание огня на себя — в прямом смысле, кстати, тоже — ведь и самого Алексея взяли под локоток.

Но это если рассматривать ситуацию в отрыве от всего, что ей предшествовало. А мы как-то уже подзабыли, что не должны получать разрешения на проведение митингов и собраний. Мы уведомляем власти о своем желании собраться и что-то провести. Но по факту нам требуются разрешения. Ведь согласование — это и есть разрешение.

У тебя имеется желание что-то организовать, но если власти это не согласуют, то фактически твоя акция становится запрещенной и в итоге изготовители автозаков потирают всякий раз свои мозолистые руки, потому что на их продукцию нынче невероятный спрос. На сотни задержанных требуются десятки машин — причем, уже не только для Москвы, но и для Питера и для других городов по всей стране.

А потом вашу акцию формально согласуют, но фактически срывают. Потому что экраны, оказывается, опасны и кого-то могут перевозбудить. Монтировать сцену и звук запретят уже не вам, а всем возможным подрядчикам. Хоть сам бери топор, пилу и гвозди. Впрочем, с топором вас сцапают еще до всякого митинга, а заодно влепят за незаконную перепланировку города, который само начальство уже вконец изнасиловало траншеями и плиткой.

Ну, дали бы спокойно Навальному собрать людей, провести митинг — с экранами, сценой и звуком, без ОМОНа и автозаков — и ничего бы не было! Ни шума на весь мир, ни задержанных, ни побитых. И народу, к слову, пришло бы не так много.

Гражданам шашлыки дороже всего на свете. Но власти с самого начала закладывались на конфликт. Потому формально все разрешали, а за кулисами делали все, чтобы ничего не получилось. Столкновения и беспорядки нужны властям гораздо больше, чем Навальному. Чтобы запугать всех, кто впредь собирается ходить на уличные акции, чтобы под предлогом беспорядков запретить все, что еще не успели запретить.

Ну, и конечно, чтобы получить на будущее шикарные бюджеты. На новые автозаки, на камеры, распознающие лица, но современные дубинки и водометы. Да и просто, чтобы за казенный счет пополнить личные карманы. Поэтому те, кто больше всех орут про провокации, те и есть главные провокаторы — вот и все.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»