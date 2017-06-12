Как выглядит стабильность, которой в Беларуси никогда не было 3 12.06.2017, 18:40

Белорусские чиновники любят отвечать на любую критику одной коронной фразой.

«Зато у нас все стабильно», – говорят они.

Этот посыл постоянно повторяют государственные телеканалы, районные газеты и радиостанции. Да и сами белорусы уже за много лет поверили, что стабильность – это действительно то, что уже несколько десятилетий происходит в нашей стране, пишет «Салiдарнасць».

Небольшая новость, которая появилась в сети в конце прошлой недели, показывает, как на самом деле выглядит стабильность.

Не в Беларуси.

Как сообщает Daily Telegraph, экономика Австралии установила мировой рекорд – и растет непрерывно уже больше 26 лет подряд!

То есть, начиная с 1991 года этой стране не мешали ни мировые кризисы, ни падение цен на нефть, ни плохая экономическая конъюнктура, на которую ссылаются белорусские чиновники. Каждый год, несмотря на все трудности, австралийская экономика росла, а зарплаты местных жителей увеличивались.

К примеру, сегодня средняя зарплата в Австралии составляет более 600-650 долларов… в неделю. Местные пенсионеры в частных пенсионных фондах успевают накопить сбережения, которые обеспечивают им ежемесячные выплаты в размере около 2000 долларов. В случае, если в австралийской семье рождается ребенок, то ей, кроме обычных выплат по уходу за ребенком, полагается еще и пособие для новорожденных. Если ребенок первый, то общая сумма надбавки будет 2000 долларов, на второго и последующих – 1000 долларов.

И все это на протяжении двух с лишним десятков лет.

Для сравнения, Беларусь за тот же период с 1991 года успела испытать как минимум два экономических кризиса, пережить несколько девальваций, отбросить восемь нулей у национальной валюты из-за бешеной инфляции... Заработные платы белорусов за это время умудрились вырасти до 629 долларов и упасть до 308 долларов – уровня одной из самых бедных стран в мире.

К сожалению, в нашем случае это скорее можно назвать попыткой прокатиться в сумке кенгуру, но никак не стабильностью, о которой так любят говорить белорусские чиновники.