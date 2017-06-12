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Владимир Ковалкин: Все прибавки к зарплатам белорусов съедает инфляция

  • 12.06.2017, 19:18
Владимир Ковалкин
ФОТо: ONLINER.BY

Экономист прокомментировал рост цен после деноминации.

Спустя год после деноминации, когда белорусский рубль потерял четыре нуля, журналисты попытались выяснить, как за это время изменились цены в магазинах. И выполнили ли чиновники свое обещание – о том, что цены в результате деноминации не вырастут?

По расчетам tut.by, средний чек с наиболее популярными покупками, такими как питьевая вода, картофель, гречка, бананы и туалетная бумага, за это время вырос на 8-11% в зависимости от магазина.

Много это или мало «Салiдарнасцi» рассказал экономист Владимир Ковалкин.

– По сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, небольшой рост цен, – заметил он в экспресс-комментарии. – Вспомните, в некоторые годы у нас инфляция была просто галопирующая, а в некоторые годы в связи с девальвациями доходила до 100% и выше. С другой стороны, по мировой практике – это быстрый рост цен. Нормальной считается инфляция в пределах 1-2% и не больше. Если мы говорим, что у нас 11% за год, то это довольно много.

Тенденцию, когда цены на товары растут, несмотря на то, что доллар в обменниках дешевеет, эксперт объясняет «отложенным эффектом девальвации, когда экономика все еще приходит в равновесное состояние».

– Кроме того, в ситуации, когда зарплаты растут – особенно не заработанные, а выданные – как это часто бывает на госпредприятиях, то инфляция просто съедает все эти прибавки, – подчеркнул Владимир Ковалкин.


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