Пять животных, которые лечат человека 12.06.2017, 19:36

Фото: picsfab.com

Ни для кого не секрет, что некоторые животные обладают уникальными способностями.

В природе много чего до сих пор не понятно ученым, и приходится довольствоваться лишь догадками. Infokava.com предлагает замечательную подборку удивительных способностей братьев наших меньших.

Перед вами топ-5 животных, которые лечат человека. Разумеется, однозначно утверждать полезное воздействие на человека можно только говоря о химических веществах, производимых животными. Например, это может быть молоко, мед, змеиный яд и т.п. Все остальное относится к области относительного знания.

Лошади

Лошади способны оказывать потрясающее воздействие на человека. Это известно с глубокой древности. При формировании опорно-двигательного аппарата рекомендуется «сотрудничество» с лошадьми. Более того, наркозависимые и алкоголики имеют много шансов на реабилитацию при общении с этими животными.

Отмечается, что различные травмы и ранения также быстрее заживают, если вы проводите время с лошадьми. Остается только добавить, что лошади помещены в топ 5 животных на первое место не случайно.

Та же исследовательская группа подчеркнула, что лечение при помощи животных только сейчас начала осваивать прогрессивная область медицины. Надо полагать, что за этим стоит большое будущее.

Собаки

Собака – друг человека. И вряд ли кто-то будет спорить с этим утверждением. Любопытно, что именно собаки помогают больным, страдающим депрессиями разных форм.

Доказано, что наши четвероногие товарищи способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы человека. Можно также добавить, что собаки имеют и косвенное плодотворное влияние на своих хозяев.

Ведь подъем ранним утром для выгула питомца имеет массу позитивных нюансов. Еще имеются сведения, что собаки способны чуять онкологические заболевания на ранних стадиях. Вот только непонятно, каким образом они передают эти сведения человеку!

Кошки

Кошки представляют собой вечных оппонентов собакам. Известно, что мир делится на два лагеря: кошатников и собачников.

Итак, кошки могут лечить своих хозяев от разных психических расстройств. Кстати, тут нельзя не заметить одну особенность: у людей «с приветом», как правило, имеется целая стая кошек. Кто знает, может такие граждане подсознательно тянутся к этим замечательным животным?

Интересно, что кошки избавляют людей от неврозов и депрессивных состояний. Даже недолгое пребывание рядом с ними нормализует давление, стабилизирует сердцебиение, а также восстанавливает нарушения пищеварительного тракта.

По праву именно кошки считаются универсальными домашними животными-лекарями. К слову сказать, лечение при помощи кошек называется фелинотерапия.

Пчелы

Пчелы также относятся к топу 5 животных, способных лечить. Но их воздействие косвенное. Всем известно, что мед – это один из самых совершенных продуктов на земле. Не хватит и статьи, чтобы перечислить все болезни, которые исцеляются медом.

Прополис и пчелиный яд давным-давно используются в медицине, как ценнейшие составляющие препаратов естественного происхождения.

Змеи

На 5 месте находятся змеи, также косвенно лечащие человека. Да-да, Вам не послышалось! При кажущейся абсурдности такого заявления, именно змеиный яд применяется, как важнейшая составляющая при создании препаратов, мазей и гелей, помогающих восстановлению суставов и сосудов.

Так что, как видите, змеи также приносят много пользы для медицины несмотря на то, что их яд бывает смертельно опасен в дикой природе.

Это, пожалуй, весь перечень братьев наших меньших, который недавно был представлен научным сообществом. Топ-5 животных, лечащих людей – это далеко не полный список. Однако он демонстрирует самых ярких представителей.