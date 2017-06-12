Активист намерен организовать протестный автопробег через весь Могилев 12.06.2017, 19:57

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В Могилевском районе протестовать отсылают в соседнюю деревню, однако активиста это не останавливает.

В Могилевском районе определено только одно место для проведения массовых мероприятий, организованных без участия власти, - на стадионе села Полыковичи. Из всех других деревень должны ехать на акцию именно сюда, хотя площадь района - 1900 квадратных километров, а от деревни к деревне кое-где десятки километров.

О том, что в Могилевском районе всего одна площадка для общественных акций, сообщили жителю поселка Вейно, когда он обратился в райисполком за консультацией, что нужно сделать, чтобы такую акцию разрешили. В райисполкоме активисту и сказали: площадка, на которой он может провести массовое мероприятие, - за двадцать километров от Вейно, передает «Радыё Свабода».

Лучше бы сразу в лес отправляли

Неподалеку от Вейно возводятся и работают более трех десятков производств. Среди них есть и химические - как говорят местные жители, они вредят окружающей среде. Общественные слушания и жалобы в различные государственные инстанции ответа не дают. Вот и решился житель поселка организовать митинг и шествие. То, что сказали в райисполкоме, житель Вейно называет абсурдом.

«Мне сказали: хотите митинг и шествие - поезжайте на стадион в Полыковичи. Там Могилевским районом выделена площадка для митингов и демонстраций, - передает слова чиновника потенциальный протестующий. - На такие слова я ответил, что лучше бы тогда отправляли людей митинговать сразу в лес».

Отказываться от своей идеи собеседник не собирается. Говорит, что организует несколько машин, соответствующим образом их оформит и поедет в Полыковичи через весь Могилев.

«Как раньше украшали свадебные машины, то и мы так сделаем и кортежем через город. Пусть и могилевчане задумаются, что химия и им угрожает. Я найду в поселке отчаянных водителей, которые поддержат меня», - говорит местный житель.

В Вейно есть свой школьный стадион, с которого, кстати, виден дымоход одного из химических предприятий, а также немалая площадь перед Домом культуры, где проводились общественные слушания. По слоам жителя Вейно, чиновник сказал, что на этих площадках проводить массовые мероприятия нецелесообразно, так как там сложно обеспечить общественный порядок.

А если забор сломают?

В Могилевском райисполкоме подтвердили слова жителя Вейно. Чиновники сказали, что принималось решение о массовых мероприятиях на территории района. Оно располагалось на сайте райисполкома и районной газете. Найти этот документ не удалось.

«Его сняли уже, так как решение принималось давно», - говорит заместитель председателя райисполкома Валерий Еленский. И напоминает, что для получения разрешения на массовое мероприятие существует определенная процедура.

«Чтобы получить разрешение, нужно подать заявку в районный орган власти об инициаторах, количестве участников и так далее. В установленный законом срок она будет рассмотрена», - говорит он.

Собеседник не смог с уверенностью сказать, нужно ли заключать договора, как в областном центре, с милицией, коммунальщиками и медиками. Допустил, что это зависит от количества участников.

«Оно же неизвестно, что будет после такого мероприятия. А мусор кто будет убирать? А если забор поломают, кто будет ремонтировать и с кого взыскивать? На это же пойдут затраты определенные», - сказал Валерий Еленский.

Почти под окнами райисполкома - стадион, возле которого могилевские городские власти разрешают проводить санкционированные акции. За последнее время, правда, ни одной такой акции здесь не произошло. Проводить массовые мероприятия, акции протеста, вдали от людных улиц местные активисты оппозиции считают нецелесообразным и устраивают протесты в центре города. Протестовать рядом со зданием райисполкома жителям района нельзя.

Настоящая цель: заткнуть людям рот

В Полыковичском сельсовете знают, что местный стадион - площадка для проведения массовых мероприятий, организованных гражданами, общественными организациями и политическими партиями. Но никто из сотрудников не вспомнил, чтобы такие мероприятия проводились.

Стадион около школы в Полыковичах на окраине деревни. Неподалеку от него заканчивается асфальтированная дорога и начинается грунтовка. Когда последний раз на стадионе проводили спортивные мероприятия, местные жители не вспомнили. Время от времени, говорят, на нем соревнуются школьники. Вопроса об акциях протеста на стадионе собеседники не понимали.

«Смех да и только», - так комментирует ситуацию с единственным в Могилевском районе местом для общественных протестов правозащитник Борис Бухель.

«Такие решения выявляют истинные цели власти: не дать людям выразить свою позицию по поводу актуальной для них проблемы. Проще говоря, им затыкают рот, - говорит он. - Беларусь подписала множество международных документов, касающихся прав человека. Из них следует, что любые решения должны основываться на реальной возможности их реализации, и государство должно способствовать этому. На деле же у нас все выглядит наоборот. Чиновники делают все, чтобы не позволить обществу иметь возможность для протеста. На бумаге вроде и существует такая возможность, а на самом деле реализовать ее нереально. Такие решения - издевательство над обществом».

Борис Бухель говорит: белорусские правозащитники считают, что закон «О массовых мероприятиях», которым руководствуются чиновники на местах, должен быть отменен. Активист напомнил, что в 2012 году Венецианская комиссия признала закон «О массовых мероприятиях» не соответствующим белорусской Конституции.