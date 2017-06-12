Семь народов РФ, которые исчезли или исчезают 2 12.06.2017, 20:55

Фото: rigma.info

Ситуация с исчезновением народов в России не такая красочная, как кажется бывшему главному идеологу Беларуси.

«На территории Советского Союза ни одна нация не исчезла, а на территории Европы — огромное количество языков растворилось», — сказал в интервью «Нашей Ниве» бывший главный идеолог страны и нынешний глава Центрального района Минска Игорь Бузовский.

Чтобы продемонстрировать, что ситуация в России не совсем такая красочная, как полагает господин Бузовский, мы приведем несколько простых примеров.

Для сравнения, по данным последней российской переписи, белорусским языком владеет 173 тысячи жителей России.

Нивхи

Фото dementievskiy.livejournal.com.

Этот народ в книге 1Q84 описывал Харуки Мураками. Старое название нивхов — гиляки. «Зимою юрта бывает полна дыма, который шел от очага, и к тому же еще гиляки, их жены и даже дети курят табак. Возможно, этой дрянной привычке они обязаны своим малым ростом, одутловатым лицом, определенной вялостью и ленью своих движений», — писал Мураками.

Нивхи живут на Сахалине и Хабаровском крае. «Нивх» означает человек. Представителей этого народа осталось не так и мало на территории России — более 4 тысяч. Но нивхским языком владеют всего 198 человек. И большая часть из них просто может отличить самые популярные слова. Настоящих носителей языка нивхов остается менее сотни человек, в основном пенсионеров.

Водь

Фото gumilev-center.ru.

Древний финно-угорский народ, который населял территорию территорию современной Ленинградской области России. На сегодня в России живет 64 представителя этого народа, и еще 10 в Эстонии. Хотя в середине XIX века води было более 5 тысяч. В 1926 году — свыше 700 человек. Носителями языка води являются 6-10 человек.

Ижорцы

Фото portal.do.mrsu.ru.

Ижорцы и славяне были теми, кто начинал ассимиляцию води. Например, в Санкт-Петербурге существует Ижорский трубный завод, а вот самих ижорцев в России осталось 266 человек. Еще до середины ХХ века ижорцы сохраняли свой язык. В 1926 году ижорцев насчитывалось более 16 тысяч.

Ительмены

Фото slavanthro.mybb3.ru.

Название происходит от этнонима «здешний». Живут на территории Камчатского края и Магаданской области. На сегодня ительменов в России проживает более 3 тысячи человек, но родной язык знают только 82 человека. В конце XVII века количество ительменов оценивалась в 12 тысяч. Передача устной речи от родителей к детям прекратилась у ительменов еще 50 лет назад.

Ханты и манси

Фото aquatek-filips.livejournal.com.

Когда-то эти народы контролировали огромные территории земли Югры на северном Урале. Это один из наиболее богатых регионов России. На сегодня ханты остается 31 тысяча, а манси — 12 тысяч. Вместе представители этих народов составляют всего 2% от жителей Ханты-Мансийского округа. Хотя еще в 1939 году их было около 20%. Катастрофическая ситуации и относительно владения языком. Манси знают меньше тысячи человек, а ханты — около 9 тысяч.

Карелы

Фото karjalan.ru.

Это еще не совсем малочисленный народ России, однако число карелов очень стремительно снижается. В 1926 году их насчитывалось почти 250 тысяч человек. А по переписи-2010, карелов осталось 60 тысяч. Они составляют всего около 10% жителей Карелии. И даже если учесть, что в 1940-е в результате советско-финской войны многие карелы переехали в Финляндию, то в 1959-м в России еще жило 167 тысяч карелов. Носителей карельского языка в России осталось всего 25 тысяч человек.

Нанайцы

Фото rigma.info.

Малый народ с Дальнего Востока. На сегодня в России живет более 11 тысяч нанайцев, но только каждый десятый хотя бы минимально что-то может сказать на своем языке. Больше всего нанайцев живет в Комсомольске-на-Амуре — около тысячи человек.