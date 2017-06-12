«Им эта Зыбицкая как бельмо на глазу» 2 12.06.2017, 21:10

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Улица Зыбицкая стала для Минска глотком неограниченной свободы.

На тусовочную улицу Зыбицкую в Минске впервые с начала 2017 года пришла проверка. Да не просто какой-то там мониторинг из Минторга или МЧС, а миграционная служба в сопровождении ОМОНа. Искали среди сотрудников ресторанов "украинцев, казахов и людей восточной внешности", смотрели на их документы и, по сведениям ресторатора Ивана Муравьева, увезли как минимум троих в классическом "синим бусе", пишет euroradio.fm.

Фото: Иван Муравьев

Почему это важно? Улица Зыбицкая стала для Минска глотком неограниченной свободы. Слышим "Зыбицкая" — представляем party до утра. Любители тусовок съезжаются туда со всего города: кто просто выпить вина в приятной компании, кто — до рассвета путешествовать из бара в бар. Представить такое в Беларуси пять лет назад было вообще невозможно. А еще это невозможно контролировать на 100%, что, по словам одного из рестораторов, очень не нравится милиции.

"Мы сами все здесь найдем"

В общем, рестораторы соглашаются комментировать ситуацию только анонимно. Мы дозвонились в несколько заведений, попавших под проверку. В одном из них Еврорадио рассказывают, как проверяющие вели себя:

"Первым шел милиционер в форме. Настоящий омоновец, который может оторвать голову. За ним два таких мальчика: мелкие, жилистые, энергичные, в кожаных пиджаках. Они сразу направились на кухню, дверь толкнули с ноги. Администратору, который предложил помощь, ответили "мы сами все здесь найдем". Когда их все же как-то остановили, подошел еще один мужчина, более спокойный, и пояснил, что среди персонала ресторанов ищут нелегалов: украинцев, казахов и людей восточной внешности".

В баре "Клумба" проверяющие услышали запах кальянов и сразу же потребовали показать сотрудника, который ими занимается. "Пришел их кальянщик — нордический блондин. С такой внешностью шведом можно быть. Да кем угодно, но точно не восточным человеком. Но все равно потребовали от него показать паспорт. А в Martlet вообще всех построили в ряд и велели показать паспорта".

Это очень контрастирует с обычным поведением милиционеров, работающих на Зыбицкой. В прошлом году ОМОН задержал там несколько человек, которые выпивали не в барах, а прямо на тротуарах, рядом с летними террасами. Произошел скандал, и в этом году охранники правопорядка ведут себя подчеркнуто корректно.

"В час ночи патимейкеры только подтягиваются"

По результатам проверки не составлено ни одного протокола, никто не получил предписаний. "Санкции, если будут вводиться, будут вводиться часами работы", — рассказывает еще один ресторатор c Зыбицкой.

Действительно, за несколько дней до миграционной проверки рестораны, находящиеся в ближайшем к Свислочи углу "тусовочного" дома по Зыбицкой, 6, получили письма с уведомлением, что их время работы собираются сократить до 23:00. "Для них это смерть. Есть, например, Блинная. Есть винный ресторан. Оттуда гости сами собой расходятся до полуночи. Ведь люди, которым вино интересно как продукт, не будут сидеть всю ночь. Но в соседних ресторанах полночь только начинается ад. Все последние согласования [времени работы. — Прим.] были только до часа ночи. А в это время патимейкеры только подтягиваются. Поэтому многие нарушает".

Некоторые рестораны руководствуются инструкциями Минторга. Когда приходит время закрытия, они закрывают дверь, но никого не выгоняют и работают "до последнего клиента". Но некоторые нарушают открыто. И для них у проверяющих был подготовлен сюрприз:

"В 1:35-1:40 появились какие-то люди с фотоаппаратами. Они просто гуляли, ковырялись в носу, дышали воздухом и снимали происходящее в заведениях, и время работы на двери. А потом у тех, кто нарушал, начались проблемы. Выцепили как минимум два таких ресторана. И это, действительно, самый негативный момент проверки".

"Им эта Зыбицкая как бельмо на глазу"

Если ресторан хочет работать до 23:00, его время работы согласовывается в районной милиции. Но, если хочется работать позже, нужно обращаться в городское управление. "И там все намного сложнее, — продолжает ресторатор. — Не любят они нас. Им эта Зыбицкая как бельмо на глазу. Там что-то происходит непонятное, и они на это плохо реагируют. Ведь наше государство хочет все контролировать, а контролировать Зыбицкую невозможно".

Некоторые заведения скорректировали свое время работы, не дожидаясь проверок. Например, "Курилка" раньше работала до 6 утра — это было выгравировано на вывеске бара. А сейчас там скромная наклейка "Ежедневно с 12:00 — 2:00".