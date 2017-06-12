Абитуриенты рассказали, почему решили сдавать ЦТ по белорусскому языку 12.06.2017, 21:12

В этом году желающих сдать белорусский язык стало больше, чем в прошлом.

В Беларуси стартовало централизованное тестирование: первым экзаменом стал белорусский язык.

Напомним: в этом году желающих сдать белорусский язык стало больше, чем в прошлом. Сейчас — почти 28,5 тысячи абитуриентов, в 2016 году их было около 22,3 тысячи человек.

Nn.by спросил у будущих студентов (или нет), почему они выбрали именно белорусский язык и используют ли они его где-то еще, кроме экзаменов. Ну и о том, почему так сложилось и что нам с этим всем делать.