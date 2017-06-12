Вторая победа подряд: Беларусь выиграла у Новой Зеландии 12.06.2017, 21:24

Фота: vk.com/belfootfederation

Белорусские футболисты переиграли новозеландцев со счетом 1:0.

Сборная Беларуси по футболу выиграла у команды Новой Зеландии в домашнем товарищеском матче с минимальным перевесом 1:0. Гол на 47 минуте забил Денис Поляков.

Впервые за последние пять лет сборная Беларуси сыграла в Минске.

Беларусь — Новая Зеландия — 1:0

Беларусь: Климович — Бурко (Алисейко, 71), Поляков (Павловец, 86), Политевич (к), Сачивко, Риос (Матвейчик, 71), Корзун, Маевский (Березкин, 79), Быков, Скавыш (Лаптев, 62), Гордейчук (Савицкий, 62).

Новая Зеландия: Мариновичм — Колви (Ингэм, 78), Дюрант, Цимопулос (Туилома, 51), Боксолл, Уинн, Томас (Паттерссон, 51), Макглинчи, Рохас, Вуд (к), Смелц (Барбарусес, 63).

Гол: 1:0 — Поляков (47, пас — Бурко).

В июне сборная Беларуси провела три матча: проиграла Швейцарии (0:1), а затем обыграла Болгарию (2:1) и Новую Зеландию (1:0).