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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

  • 12.06.2017, 21:59
Шон Комбс
Фото: lookatme.ru

Возглавил список американский рэп-исполнитель.

Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, опубликованный журналом Forbes, передает ria.ru.

За период с июня 2016 года рэпер заработал 130 миллионов долларов без учета налогов. На втором месте в списке оказалась певица Бейонсе, ее доходы Forbes оценил в 105 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, с 95 миллионами годового дохода.

Следующие строчки в списке занимают канадский рэпер Дрейк с 94 миллионами долларов годового дохода и звездный футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал на миллион меньше.

В общей сложности доходы ста наиболее высокооплачиваемых мировых знаменитостей за год, по подсчетам издания, составили 5,15 миллиарда долларов без учета налогов.


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