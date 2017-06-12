В Барановичах в недоумении от инициативы Шапиро 12.06.2017, 22:03

В бюджете на инициативу главы ФХБ нет денег.

О том, что в Барановичах к сезону 2018/2019 создадут профессиональную хоккейную команду, сказал новый глава Федерации хоккея Семен Шапиро, пишет Intex-press.

Юрий Кандиранда, заведующий сектором спорта и туризма Барановичского горисполкома, считает новость об открытии в городе профессионального хоккейного клуба пока только слухом.

– Не знаю, есть ли в городе спортсмены, которые могли бы выступать в высшей лиге. Да, у нас есть любительский клуб, люди играют. Но на профессиональный клуб нужны большие средства. Не уверен, что городской бюджет сможет это вытянуть.

С футболом, по словам Юрия Кандиранды, в Барановичах проще, потому что команда уже сформирована. А хоккейную придется собирать с нуля. Своих специалистов в городе нет, поколение детей, которые смогут играть на профессиональном уровне, еще не выросло.

– Для этого нужно еще лет пять, минимум. Поэтому нужно приглашать спортсменов, платить им зарплату, предоставить жилье. Хоккей требует больших затрат.

Областные власти пока не могут ответить на вопрос, будет ли профессиональный хоккейный клуб в Барановичах.

– Проект по созданию профессионального хоккейного клуба в Барановичах пока на стадии разработки. Однако, насколько я знаю, в областном бюджете на этот проект сегодня нет денег. Открыть и содержать профессиональный клуб – дорогое удовольствие. Нужно ведь найти игроков, закупить обмундирование, платить спортсменам зарплату. Может быть, получится финансировать хоккейный клуб в Барановичах, а может, и нет. Конкретнее ничего не могу сказать: вопрос совершенно не проработан, – сказал Николай Глушеня, начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома.