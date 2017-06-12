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Деточкин - наш президент

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  • Александр Мельман, «Эхо Москвы»
  • 12.06.2017, 22:15
Александр Мельман

Солидные российские демократы в развилке Навальный-Путин все больше ставят на Путина.

С некоторых пор отдельные серьезные люди стали относиться к Алексею Навальному несерьезно. Отдельные серьезные люди говорят, что Навальный всего лишь веселый блогер, а совсем не политик. Деточкин, а не Гамлет, принц Датский. Деточкин не может стать президентом, только Гамлет. А сыграть две эти роли сразу мог один лишь Смоктуновский, Навальному такое не под силу.

Отдельные серьезные люди говорят еще, что у Навального нет позитивной политической программы. И что, если и когда он придет к власти, то расставит на финансовые потоки своих людей, только и всего. Есть с кого брать пример, да. И это говорят люди вполне себе демократические, весьма уважаемые прогрессивной общественностью.

Но дальше всех плюнула в Алексея Навального любимая наша Ирина Хакамада. Она сказала, что он прекрасный разрушитель и, это главное: «У Навального нет ответственности за страну». Все, слово сказано, здесь Хакамада выступает в роли мальчика из андерсоновского «Голого короля». Давайте разбираться.

Если человеку за державу обидно (а Навальному точно обидно) — это ответственность за страну? А приглаженность, основательность, дорогие костюмы, часы на левой руке, брутальные шуточки над всем миром, оккупация Крыма (навсегда!), потеря Украины (тоже навсегда) — это ответственность за страну? С серьезным видом, с любовью большинства, с друзьями, в одночасье ставшими миллиардерами — и это ответственность за страну?

«Ведь воруют, много воруют», — говорил пресловутый Деточкин на суде. «Я же вам помочь хотел, граждане судьи». Но здесь судьбы Деточкина и Навального расходятся. Несмотря даже на то, что за Деточкина заступился сам Максим Подберезовиков — Олег Ефремов: «Он виноват, но он не виноват! Отпустите его, граждане судьи, он очень хороший человек».

Но «граждане судьи» в 2013-м году отпустили Навального, а не Деточкина. Очевидно, за оппозиционера вступились более солидные люди, чем следователь Подберезовиков. Повесив, правда, на него кучу условных приговоров и посадив брата.

Солидные демократы в развилке Навальный-Путин все больше ставят на Путина. «Хороший дом, хорошая жена — что еще надо, чтобы встретить старость?» Они хотят встретить старость с Путиным. Они уже встроились, приспособились, им есть, что терять. Для них Путин — это устойчивая игра по правилам, вернее, по понятиям. А Навальный — это черт знает что. Его в дверь, а он в окно, по Тверской-Ямской! Навальный для стареющих демократов в собственном соку — too much, надоел. Они уже хотят, чтобы все было по-старому, как при бабушке. Навальный для них — это всего лишь вождь краснокожих, король малолеток, школьников и недоучившихся студентов. Потому что кто им даст доучиться после выхода на несанкционированные митинги?

Серьезные люди не хотят революции. «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», — повторяют они вслед за Столыпиным. Но откуда взялся Навальный? Только из-за ошибок, просчетов, преступлений и жадности власти. И если что-то случится (не дай Бог!), не Навальный будет в этом виноват.

Да, мы не вчера родились на свете, кое-что помним. Помним Бориса Николаевича Ельцина, который ездил на троллейбусе, ходил в городскую поликлинику, а придя к власти, построил себе замок из слоновой кости и окружил свою Семью такими привилегиями, что коммунистам и не снилось. Навальный — это Ельцин сегодня?

Чем все закончится? Он стоит на остановке и машет руками. Подходит близко-близко, счастливо улыбается, снимает шляпу, под которой наголово бритая стрижка арестанта, и: «Здравствуй Люба, я вернулся!»

А вот этого я никому не пожелаю. Ведь как говорил исполнитель главной роли фильма про Димона: «Свобода лучше, чем несвобода».

Александр Мельман, «Эхо Москвы»


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