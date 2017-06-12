В Бонне вручили премию имени Бориса Немцова 12.06.2017, 22:29

Борис Немцов

Лауреат премии Ильдар Дадин не смог приехать на церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта.

В офисе медиакомпании Deutsche Welle в Бонне, в понедельник, 12 июня, состоялось вручение премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей, в нынешнем году присужденной россиянину Ильдару Дадину. Дадин не смог приехать на эту церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта, и награду от его имени принял правозащитник Сергей Давидис.

Вручая премию в день очередных массовых протестов в России, основатель и глава Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова выразила надежду на скорые изменения в политике Москвы. "Хотелось бы, чтобы в следующем году мы могли переименовать премию из премии за смелость в премию за демократические преобразования", - заявила дочь убитого политика.

Торжественную речь на церемонии произнес заместитель председателя Европарламента Александер Ламбсдорф, кроме того выступил первый лауреат премии, псковский политик Лев Шлосберг.

Открытое голосование за кандидатов проходило на сайте "Новой газеты". Читатели выбирали лауреата вначале из 30, а затем - из пяти претендентов. Помимо Дадина, в шорт-лист премии были включены оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница и журналист Зоя Светова, отбывающий заключение активист Сергей Мохнаткин, а также брянский школьник Максим Лосев, который организовал в своем городе антикоррупционную акцию 26 марта.

Денежный эквивалент премии, вручаемой с 2016 года, составляет 10 тысяч евро. На церемонию в Бонн были приглашены все лауреаты или их представители.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. 22 февраля текущего года Верховный суд РФ отменил приговор и признал за Дадиным право на реабилитацию.