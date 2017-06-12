Профсоюз РЭП: Осенью во всех крупных городах Беларуси пройдут акции протеста 12.06.2017, 22:57

Фото: TUT.BY

Профсоюз РЭП на встрече в Бобруйске определился с планами на будущее.

На прошедшей 8 июня встрече с профактивом Бобруйской первички профсоюза РЭП обсуждалась организация публичных профсоюзных акций, активизация работы с чиновниками и другие вопросы, передает praca-by.info.

Слева направо: Геннадий Федынич – председатель, Николай Герасименко – пресс-секретарь, Галина Смирнова – председатель Бобруйской первички профсоюза

Председатель профсоюза Геннадий Федынич и пресс-секретарь Николай Герасименко встретились с более чем 40 членами профсоюза с целью наладить диалог и выяснить общее настроение людей после активных весенних действий по отмене Декрета №3 и определить стратегию профсоюза на ближайшее будущее.

Итак, об акциях протеста

Фото: TUT.BY

«Бобры - не рабы»! Можно смело сказать, что бобруйчане были одними из самых активных жителей Беларуси, которые открыто выступили за свои права по отмене Декрета №3 и повышению зарплаты. Как сказала руководитель первички Галина Смирнова, даже в ее отсутствие (она была задержана до митинга) люди сплотились и доказали на деле, на что они способны. Главное – победить в себе страх перед автозаками, омоновцами со «щитами» и успех придет в любом случае.

Учитывая, что в летний период социальная активность несколько снижается, было предложено сосредоточить подготовку акций к 7 октября – всемирному дню борьбы профсоюзов за достойный труд под девизом «Каждому работнику – по 500$» и провести их одновременно во всех крупных городах Беларуси.

О судейском произволе

Олег Желнов – активист профсоюза, правозащитник

После весенних акций протеста произошли массовые судилища над нашими активистами – штрафы и «сутки» измерялись тысячами рублей и месяцами арестов. И, как правило, свидетелями против людей труда выступали сотрудники милиции, излагая заведомо ложные сведения – обычно это – «ругался матом», «размахивал руками», выкрикивал «Жыве Беларусь!» и т.д. Этому беспределу нужно ставить шлагбаум. Все, кто грубо попирал законные права граждан (представители милиции, наниматели, администрация, судьи), должны попасть в формируемые в республике списки невыездных.

Кроме того, эти списки пополнятся фамилиями членов семей антизаконников. Беззаконию и вседозволенности дороги дальше нет.

Также принято решение в областных центрах и крупных городах провести серию образовательных семинаров «Как вести себя при задержании милицией и при судебных разбирательствах».

Участники встречи в Бобруйске

О диалоге с властью

Использовать требование Лукашенко к администрации городов и районов о встречах с населением. Для этого определить группу активистов региона (как это сделано в Орше) и официально передать в соответствующие исполкомы предложения начать переговоры по выполнению наших требований. В том числе поднять вопрос о проведении всех народных акций протеста исключительно на центральных площадях городов и поселков, а не на задворках и площадках для выгула собак.

Участница встречи в Бобруйске

Активно использовать обращения к чиновникам, назначенным «депутатам» разных уровней как в письменном виде, так и в электронном по вопросам трудоустройства, наведения порядка на жилой территории, ремонта дорог и многим другим. А главное – требовать отчета «депутатов» о реальном выполнении своих обязанностей.

На встрече были также затронуты вопросы жизни и работы инвалидов, о незаконном увеличении пенсионного возраста, об активизации молодежного движения, о необходимости подготовки и обучения профсоюзных пропагандистов и креативных методах работы профсоюза, о незаконном истребовании налоговой инспекцией оплаты в Фонд социальной защиты с неработающих ИПэшников и многое другое.