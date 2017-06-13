Навального арестовали на 30 суток 2 13.06.2017, 7:36

9,612

Алексей Навальный

Политика обвинили в «нарушении правил проведения митинга».

В Москве суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. При рассмотрении дела судья отклонила ходатайства адвокатов о своем отводе, о переносе слушаний, о вызове свидетелей, а также о ведении протокола и видеосъемки заседания, передает «Радио Свобода».

Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома перед началом антикоррупционной акции в Москве. Накануне оппозиционер объявил, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова отменяется из-за препятствий со стороны властей. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти с флагами России на Тверскую улицу.

Навальный - судье: к вам приезжала полиция, вы указывали им на ошибки - это фабрикация дела и уголовное преступление — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 июня 2017 г. У защиты есть аудиозапись, подтверждающая, что судья давала указания полицейским, как им правильно составить рапорт — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 12 июня 2017 г.

Акции против коррупции прошли 12 июня в десятках городов России. В Москве были задержаны более 700 человек, в Санкт-Петербурге – более 550. Полиция применяла силу, дубинки.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции, были задержаны до полутора тысяч человек. Навальный после митингов был арестован на 15 суток.