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Навального арестовали на 30 суток

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  • 13.06.2017, 7:36
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Алексей Навальный

Политика обвинили в «нарушении правил проведения митинга».

В Москве суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 30 суткам административного ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. При рассмотрении дела судья отклонила ходатайства адвокатов о своем отводе, о переносе слушаний, о вызове свидетелей, а также о ведении протокола и видеосъемки заседания, передает «Радио Свобода».

Навальный был задержан 12 июня в подъезде собственного дома перед началом антикоррупционной акции в Москве. Накануне оппозиционер объявил, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова отменяется из-за препятствий со стороны властей. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти с флагами России на Тверскую улицу.

Акции против коррупции прошли 12 июня в десятках городов России. В Москве были задержаны более 700 человек, в Санкт-Петербурге – более 550. Полиция применяла силу, дубинки.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции, были задержаны до полутора тысяч человек. Навальный после митингов был арестован на 15 суток.


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