Олег Дулуб объяснил, почему не будет тренировать «Карпаты» 13.06.2017, 7:40

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Олег Дулуб

ФОТО: ONLINER.BY

Экс-тренер львовского клуба опроверг самые расхожие версии своей отставки.

Бывший тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал, почему покинул тренерский мостик «львов».

«У меня так складывается семейная ситуация, что пришлось покинуть клуб. В моей семье произошло замечательное событие — дочь родила двух девочек. Дочь живет в США, поэтому жена переедет к ней, чтобы помогать. У меня также есть сын. Он выпускник и этим летом будет поступать в университет в Польше. Он не сможет обойтись без моей помощи, и на месяц-полтора я точно выпадаю из рабочего графика. Сомневаюсь, что команда будет ждать, пока я улажу личные проблемы. Думаю, человек, который будет готовить команду на сборах, уже будет ее и тренировать.

У меня нет никаких конфликтов с руководством клуба. Если жена полетит в США, то сын сам не справится. А о том, что я ухожу из Карпат, потому что с кем-то конфликтую или же из-за того, что снова перехожу в «Крумкачы», — это неправда», — приводит слова Олега Дулуба Football24.