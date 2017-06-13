Чиновники-дилетанты оставляют белорусов без пенсий 28 13.06.2017, 7:49

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ИСТОЧНИК: CARTOONBANK.RU

Нормальные пенсии и достойные зарплаты возможны при смене власти.

О том, что многие белорусы могут остаться без полноценных пенсий, в интервью Charter97.org рассказал экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- Попытка самосожжения работницы гомельского «Коминтерна» из-за проблем с пенсией взбудоражила общественное мнение в Беларуси. Как бывший министр труда какую оценку вы можете дать произошедшему в Гомеле?

- В данном случае речь идет о том, что у работницы «пропали» 18 лет трудового стажа в России. Женщина до этого работала в Петрозаводске и теперь не может получить оттуда документы.

Урок из этой истории для белорусов только один: в условиях такой бюрократии вокруг пенсий, которая существует в нашей стране, о пенсии надо беспокоиться, что называется, смолоду – как только начинаете свой трудовой стаж. Потому что потерять пенсию оказалось куда легче, чем можно себе представить.

Несчастной женщине могу только посоветовать попытаться через какие-то правоохранительные органы в России восстановить документы о 18 годах трудового стажа.

Что-то подобное – самому доказывать свое право на полноценную пенсию – придется сейчас делать и многим белорусам. Если раньше этим занимались отделы кадров и государство, то теперь каждый сам должен бороться за свою пенсию.

- Дошло до того, что белорусам сейчас приходится бороться не только за пенсию, но и за зарплату. Не так давно рабочий протестовал на башенном кране… Есть ли в этих явлениях какая-то закономерность?

- Да, это очень показательно: рабочий поднимался на кран, потому что ему не платили, как положено, зарплату. Это говорит об одном: все эти меры государства по «принуждению» платить зарплату рабочим – не действуют.

Мы видим, что государство не обеспечивает того, чем оно должно непосредственно заниматься. В этой связи в Беларуси сейчас возникла одна проблема. Точнее, проблем-то в стране много, но эта как нельзя лучше характеризует всю парадоксальность ситуации: работники государственных предприятий могут остаться без пенсий. Администрация этих предприятий просто не платит взносы в Фонд социальной защиты населения.

А в результате, как пишут сами чиновники, рабочие останутся без полноценных пенсий, потому что эти неоплаченные годы не войдут в стаж. Это просто апофеоз некомпетентности властей. Ну как может государство не обеспечить того, чтобы его же – государственные – предприятия не обеспечивали пенсию своим работникам?!

Еще понятно, когда они не могут частное предприятие обязать платить взносы в ФСЗН. Там всегда можно объявить процедуру банкротства, распродать имущество и погашать долги по зарплатам и отчислениям в пенсионный фонд. А почему государственные предприятия этого не делают?

Или вот еще показательный пример «творчества» наших чиновников: пенсионный стаж в Беларуси начали считать, исходя из количества взносов, перечисленных в ФСЗН. А что делать тем, за кого не платили? А что делать военным и другим служащим, с которыми не продлили контракт, и они оказались выброшенными из своей системы? В результате очень многие белорусы, за кого не платили в ФСЗН, оказались без части трудового стажа.

Это говорит только об одном: чиновники, которые получают очень хорошие деньги – вовсе не профессионалы. Они просто дилетанты. И эти дилетанты получают из народного кармана хорошие зарплаты, сидят в уютных кабинет и продолжают надувать щеки.

А из-за их дилетантизма многие белорусы останутся без пенсий.

А все потому, что когда-то, 23 года назад, граждане нашей страны понадеялись на «халяву». Увы, теперь приходится за это расплачиваться. Так получилось, что вопрос нормальных пенсий и достойной зарплаты стал вопросом смены власти.