В Венесуэле протестующие подожгли здание Верховного суда 4 13.06.2017, 7:54

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Фото: Getty Images/AFP/F. Parra

Верховный суд в Каракасе, вставший на сторону диктатора Мадуро, забросали «коктейлями Молотова».

Протестующие в Каракасе забросали в понедельник, 12 июня, «коктейлями Молотова» и подожгли одно из административных зданий в составе Верховного суда Венесуэлы. Как сообщает портал El Nacional, в результате происшествия пострадали три человека (перевод – «Немецкая волна»).

Действия демонстрантов стали ответом на недавний вердикт высшей судебной инстанции, которая не удовлетворила жалобу генерального прокурора страны. Луиса Ортега Диас попыталась оспорить законность действий президента Николаса Мадуро, который настаивает на созыве Национальной конституционной ассамблеи для внесения поправок в основной закон страны.

С начала апреля в Венесуэле погибли около 70 участников акций протеста. Мадуро обвиняют в установлении диктатуры и доведении страны до глубокого экономического кризиса.