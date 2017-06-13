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Видеофакт: Протестующие в Москве скандировали: «Долой царя!»

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  • 13.06.2017, 8:05
  • 8,130
Фото: EPA/UPG

Тысячи москвичей вышли на не согласованную с властями акцию протеста.

Участники несанкционированной антикоррупционной акции на Тверской улице в Москве скандировали: «Долой царя!» – звеня при этом ключами и колокольчиками. Видеозапись разместил в своем YouTube телеканал «Дождь».

11 июня оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о переносе запланированного антикоррупционного митинга в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую.

Самого Навального задержали перед началом акции.

На улице Тверской задержали около 600 участников несогласованной акции протеста.


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