Видеофакт: Протестующие в Москве скандировали: «Долой царя!» 4 13.06.2017, 8:05

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Фото: EPA/UPG

Тысячи москвичей вышли на не согласованную с властями акцию протеста.

Участники несанкционированной антикоррупционной акции на Тверской улице в Москве скандировали: «Долой царя!» – звеня при этом ключами и колокольчиками. Видеозапись разместил в своем YouTube телеканал «Дождь».

11 июня оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о переносе запланированного антикоррупционного митинга в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую.

Самого Навального задержали перед началом акции.

На улице Тверской задержали около 600 участников несогласованной акции протеста.