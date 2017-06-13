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Ученые близки к созданию искусственного фотосинтеза

  • 13.06.2017, 8:18
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Американские исследователи создали несколько супермолекул, способных повторить уникальный природный процесс.

Всем известно, что значительное количество кислорода наша планета получает от растений благодаря фотосинтезу — процессу образования на свету органического вещества из углекислого газа и воды, причем побочным продуктом этого является кислород.

Первые исследования фотосинтеза были проведены еще в XVIII веке. С тех пор ученые предпринимали различные попытки повторения этого процесса в лабораторных условиях, но добиться приемлемого результата не удалось до сих пор. Но все может измениться благодаря исследованию американских специалистов, которые создали особый вид молекул, способных участвовать в процессах искусственного фотосинтеза, пишет nn.by.

За эту разработку отвечают специалисты из Национальной лаборатории Брукхевен под руководством Джеральда Манбека. В ходе серии поисков им удалось создать пару супрамолекул, которые представляют собой крупные образования, состоящие из различного числа молекулярных образований меньшего порядка. Супрамолекулы имеют свойство «собираться» в пространственные структуры, являясь основой биологических образований, таких как, например, мембраны клеток.

Благодаря использованию двух супрамолекул продуктивность использования каждого электрона значительно возрастает: одна такая молекула способна в ходе серии реакций выделять из смеси углекислого и других газов 280 молекул водорода и кислорода за 10 часов. Стоит сказать, что ранее рекорд в этой области составлял 40 молекул за 4 часа. Такая высокая скорость реакции сможет помочь создать экологически чистый источник топлива с применением процесса фотосинтеза.

Устройство на основе супрамолекул может удалять углекислый газ из веществ, которые загрязняют воздух, одновременно очищая воздух и выделяя водород, который можно использовать для создания экологически чистой энергии.


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