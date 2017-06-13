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Революционеры февраля – наши братья

  • Александр Скобов
  • 13.06.2017, 8:25
Александр Скобов

Молодое поколение россиян начало выходить на улицы под теми же лозунгами, что и в феврале 1917 года.

Вернулся с Марсова поля. Вел себя до отвращения законопослушно. Даже лозунги не кричал. Простужен. Голоса нет. Но полтора часа все же продержался. Несмотря на дождь. И даже чуть-чуть постоял на ставшей уже знаменитой стене из гранитных блоков, окружающей Вечный огонь. Правда, недолго. Почти сразу, как я на нее залез, на нее полезли «космонавты» и всех согнали. И вот тут мое первое впечатление. Эта стена была несомненно самым опасным местом. Тот самый бруствер, над котором свищут пули. Там была наибольшая вероятность оказаться в автозаке.

«Космонавты» сгоняли участников акции с этих стен, каждый раз утаскивая по несколько человек, на моих глазах раз десять. И каждый раз стены Мемориала вновь заполнялись протестующими через пару минут после того, как «космонавты» с них уходили. Подавляющее большинство – совсем молодые ребята. Студенческий и старшеклассный возраст. Они ни хрена не боятся. У них нет въевшегося под ногти моего поколения страха перед Левиафаном.

Я протискивался сквозь толпу мимо стены Мемориала вместе со своим старым другом – таким же старым пнем, как и я. И делился с ним своими впечатлениями. Наш разговор услышала девчонка лет семнадцати, шедшая впереди нас. Она обернулась, сказала «все будет нормально» и полезла на стену.

И еще. Я тут уже услышал интеллигентские рассуждения, что нехорошо залезать на стены Мемориала. В этом Мемориале похоронены те, кто в феврале семнадцатого вышел на улицы под лозунгом «Долой царя!». Сегодня к этому мемориалу тоже пришли под лозунгом «Долой царя!». Похороненные на Марсовом поле - наши братья. И это наши стены.

Александр Скобов, «Фейсбук»


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