Россияне сделали белоруса директором и «кинули» на $50 тысяч 7 13.06.2017, 8:43

Белорусский студент в Москве просто подписал несколько бумаг.

Об этом Charter97.org сообщил пострадавший в этой истории белорус Павел Лебедев.

У меня очень большая проблема: меня «подставили» россияне и «повесили» на меня 50 тысяч долларов. Теперь меня могут посадить.

Когда мне было 18 лет я поступил в московский институт, но у меня не было денег платить за учебу, поскольку я живу с мамой - инвалидом 1-й группы. Мне предложили заработать денег, подписав пару документов, и сказали, что заплатят 800 долларов. Я согласился, по итогу мне ничего не заплатили и «кинули».

После чего я узнал, что был директором фирмы через которую отмывали деньги , и я должен в бюджет без малого миллиард рублей старыми (около $50 тысяч). Или от 7 до 10 лет за мошенничество», - рассказал Павел Лебедев.