«Цветоводы» из исполкома придумали новые «письма счастья» для минчан 18 13.06.2017, 8:59

Оригинальные «письма счастья» начали приходить в товарищества собственников Московского района столицы.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«Эти новые «письма счастья» рассылают в товарищества собственников (ТС) и жилищно-строительные производственные кооперативы (ЖСПК). В Московском районе Минска новый глава администрации, может, это причина», - написал читатель.

В письмах за подписью замглавы администрации Московского района А.Ю. Лобко руководителям ТС и ЖСПК строжайше предписывается засадить прилегающую к домам территорию морозоустойчивыми цветами. Чиновники прилагают подробнейший список растений, которые надо высаживать, а также указывают, где покупать рассаду и у кого советоваться по технической стороне вопроса. За неисполнение авторы «писем счастья» угрожают административным судом и штрафами.