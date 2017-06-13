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«Цветоводы» из исполкома придумали новые «письма счастья» для минчан

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  • 13.06.2017, 8:59

Оригинальные «письма счастья» начали приходить в товарищества собственников Московского района столицы.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«Эти новые «письма счастья» рассылают в товарищества собственников (ТС) и жилищно-строительные производственные кооперативы (ЖСПК). В Московском районе Минска новый глава администрации, может, это причина», - написал читатель.

В письмах за подписью замглавы администрации Московского района А.Ю. Лобко руководителям ТС и ЖСПК строжайше предписывается засадить прилегающую к домам территорию морозоустойчивыми цветами. Чиновники прилагают подробнейший список растений, которые надо высаживать, а также указывают, где покупать рассаду и у кого советоваться по технической стороне вопроса. За неисполнение авторы «писем счастья» угрожают административным судом и штрафами.


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