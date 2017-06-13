Картины Шагала «перенесли» на виды современного Витебска 13.06.2017, 8:59

Краевед Виктора Борисенкова удивил земляков необычным арт-проектом.

В Арт-центре Марка Шагала в Витебске проходит новая выставка известного фотохудожника и краеведа Виктора Борисенкова, сообщает tut.by.

На этот раз он представил фотопроекции, сделанные по картинам Марка Шагала и местам в современном городе, связанным с художником.

Это уже не первый авторский проект Виктора Борисенкова, посвященный Витебску. Экспозицию «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» он приурочил к 130-летию со дня рождения Марка Шагала.

На представленных работах можно увидеть места, связанные с творчеством художника, а также с воспоминаниями его жены Беллы из автобиографических мемуаров «Моя жизнь» и «Горящие огни».

— Витебск неразрывно связан с именем Марка Шагала и известен всему миру благодаря ему, — говорит Виктор Борисенков. — Строки «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» являются частью поэтического обращения художника «К моему городу Витебску», опубликованному 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке. Это стихотворение в прозе — объяснение в любви Витебску и своеобразное послание через время и пространство.

Каждую фотографию в экспозиции сопровождает цитата жены художника из ее книг.

Сотрудник картонажно-полиграфического комбината «Покровский» Виктор Борисенков в свободное время изучает витебскую старину, используя открытки и фото города, сохранившиеся с прошлых столетий. При помощи компьютерных технологий совмещает виды современного Витебска с теми, что есть на старинных изображениях. Такая работа требует точности и упорства.

Чтобы снять один из ракурсов, который бы в точности соответствовал воспоминаниям Беллы Розенфельд, Виктору пришлось семь раз приходить на место съемки, чтобы «поймать» закат над Двиной.

Вид фотографического искусства, связанный с совмещением современных изображений со старинными, называется фотореконструкцией, или таймерографией. Виктор Борисенков по праву считается основоположником этого направления в Витебске.