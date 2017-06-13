Ученые обнаружили ген долголетия 2 13.06.2017, 9:24

Открытие японских ученых делает вероятной жизнь до 100 лет с отменным здоровьем.

Японские ученые из Института геронтологии в Токио обнаружили ген, который может помочь людям дожить до своего 100-го дня рождения. По словам экспертов, долгожители часто имеют сходные черты определенного гена, который помогает предотвратить распространение рака и улучшает формирование костной ткани, сообщает healthyliving.com.ua.

Исследователи полагают, что данный ген отвечает за 30% продолжительности жизни долгожителей, тогда как остальной вклад вносят правильное питание и регулярные физические упражнения. Тем не менее, другие специалисты утверждают, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем можно будет связать долголетие с одним геном.

В ходе испытаний ученые собрали образцы крови 530 человек в возрасте старше 95 лет и 4312 человек в возрасте до 80 лет. Большинству людей в старшей возрастной группе было более 100 лет. Проведя анализ ДНК из образцов крови, эксперты установили, что долгожители имели ген под названием CLEC3B. Этот ген связан с производством определенного белка, называемого тетранектином, который участвует в предотвращении распространения раковых опухолей и образовании костной ткани.

Специалисты отмечают, что обнаруженный ген не является единственным фактором, влияющим на долголетие, но играет важную роль в борьбе со старением и возрастными заболеваниями.