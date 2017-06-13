закрыть
13 июня 2017, вторник, 9:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Минские водители устроили стихийный митинг возле офиса Uber

  • 13.06.2017, 9:36
Фото: tut.by

Рассерженные автолюбители толпой пошли в минский офис сервиса.

Uber 29 мая заблокировал порядка 140 белорусских водителей. Как пояснили в компании, водители, потерявшие доступ к системе, могли перейти в другую транспортную компанию, что те и сделали. Однако там их вновь заблокировали. Рассерженные безработные водители толпой пошли в минский офис сервиса, чтобы получить ответы на свои вопросы на месте, сообщает tut.by.

Как развивалась ситуация

В конце мая Uber заблокировал порядка 140 белорусских водителей из-за подозрения в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом, готовящимся к выходу на рынок Беларуси. По мнению водителей, последней каплей стал небольшой инцидент — водитель перевозил пассажирку (как потом выяснилось, это была сотрудница Uber) и, отвечая на ее вопрос о работе в компании, рассказал ей, что в Беларуси скоро появится новый сервис и он планирует на него поработать. По договору с Uber разговоры о других сервисах с клиентами запрещены, директор компании утверждает, что неоднократно сообщал об этом водителям.

После этого порядка 140 водителей компании-перевозчика были заблокированы. В начале июня водители вместе с руководителями транспортной компании собрались, чтобы обсудить, как дальше быть.

Работать в Uber можно по двум схемам: открыть собственное ИП и заключить договор напрямую с компанией, при этом водитель получает 75% от заработанной суммы. Можно работать через перевозчика — транспортную компанию. В этом случае, водитель получает 50% от заработанной суммы: 25% отдает сервису за пользование приложением, порядка 20−25% компании-перевозчику, которая берет на себя все обязательства по коммуникациям.

Руководители компаний хотели пригласить на встречу представителей минского офиса Uber, тем более что вопросов к ним накопилось достаточно не только у директора, но и у водителей, но посчитали это преждевременным — «может быть, в следующий раз», сказал Алексей Будаев.

Чтобы Uber согласился снять блокировку и разрешил дальше работать перевозчику, водители подписали ходатайство, которое составил их директор.

Со своей стороны представители сервиса отметили, что «доступ к сервису Uber был приостановлен ввиду нарушения условий договора с Uber B.V., а не ввиду подозрений в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом. Представитель компании отметила, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V. Перевод водителей возможно осуществить в течение нескольких часов».

И снова блокировка

Больше 40 водителей действительно перешли к другому перевозчику — компанию «КейСтафф Рекрутмент». Однако спустя несколько часов после перехода они были заблокированы вновь. Журналисты связались с директором «КейСтафф Рекрутмент» Максимом Лагойко.

— После того как в СМИ вышла статья и я узнал, что 140 водителей одновременно заблокировали, я связался с руководителями компаний, что подверглись блокировке, — Алексеем и Романом и предложил взять к себе на работу часть водителей. 2 июня мы обговорили все нюансы, было решено, что я подключу водителей через свою компанию-перевозчика, об этом был оповещен и минский офис Uber, — рассказывает Максим.

Через СМС Uber оповестил водителей, что 3 июня, в субботу, офис будет работать и можно приехать и подключиться к сервису. Ожидалось, что в этот день приедет много желающих переподключиться — многие остались без работы. Но в субботу, в 11.20 на дверях офиса Uber появилось объявление, что офис по техническим причинам не работает — подключение перенесли на понедельник.

— В понедельник с утра я начал подключать своих водителей — договор заключили 34 водителя. Но уже в 16.45 мне пришло уведомление от Uber, что моя компания заблокирована и как с партнером со мной отношения завершены. Это непонятно, ведь ни я, ни мои сотрудники никаких нарушений в работе с сервисом не допустили — водители даже не успели выехать в рейс! — поясняет Максим. — Через СМС водителей оповестили, чтобы они переходили к «рекомендуемым» перевозчикам. Но это как минимум странно, так как ранее компания комментировала, что заблокированные водители могут перейти в любую транспортную компанию и все контрагенты для них равны.

На протяжении недели Максим Лагойко несколько раз приходил в офис Uber, чтобы получить объяснения, за что его компанию заблокировали. Но сотрудник в минском офисе так и не смог прокомментировать ситуацию. Дошло до того, что представителя компании перестали пускать в офис и при его появлении вызывали милицию.

— В офис я все же попал: к ним заходил курьер, с которым я и вошел в приоткрытую дверь. Но разговора не получилось — сотрудники Uber вызвали милицию и написали на меня заявление, о том, что я угрожал их жизни и здоровью и они опасаются контактировать со мной.

Максим Лагойко добился встречи с управляющим менеджером Uber по странам СНГ Алексеем Стахом и его адвокатами Александром Корсаком и Климом Сташевским.

— Во время встречи мне сообщили, что, согласно пункту 2.4. договора, Uber может заблокировать перевозчика в любое время и без объяснения причин. И если я не согласен с этим решением, могу написать официальный запрос в центральный офис компании Uber в Амстердаме, такой способ защиты называется «защита расстоянием», мол, мы решений не принимаем, все идет оттуда, туда и обращайтесь.

Стоит отметить, что прецедент обращения создан ребятами из компании «Крутые рулевые», как раз теми, которых первыми отключили 29 мая, вот только ответа на запрос нет по сей день.

— Дальше события развивались так: 8 июня в минский офис Uber из Москвы прибыл руководитель службы безопасности компании по странам СНГ Василий Миргородский, на мои вопросы он также отвечать не стал и через несколько минут разговора вновь вызвал на меня милицию.

События в офисе Uber

В понедельник, 12 июня, к минскому офису Uber приехали около 40 водителей, которые работали на сервис, и руководители двух заблокированных компаний-перевозчиков — Роман и Максим. Мужчины собрались с одним намерением: пообщаться с руководителями Uber в Минске, чтобы выяснить, почему заблокировали второго перевозчика, к которому перешла работать часть водителей.

— Наши письма остаются без ответов. По телефону из Uber нам также не отвечают. Поэтому мы приняли решение самим приехать в офис, может быть, сегодня нам объяснят ситуацию, — пояснили водители. — Мы хотим узнать, может, крест лежит на водителях, поэтому второго независимого перевозчика и заблокировали? Если нет, то к какому перевозчику идти работать водителям, без боязни снова быть отключенными?

К слову, офис Uber в Минске разделен на две части: в одной, свободной для входа, находятся представители сервиса, которые заключают договоры с перевозчиками и обучает новых водителей. Вторая часть офиса находится рядом, но доступ в нее сторонним людям закрыт, свои вводят цифровой код или же их впускает сотрудник, который наблюдает за всем происходящим в коридоре через видеокамеру.

В закрытый офис водители попасть не могли, больше 40 человек пришли в открытый кабинет, где находился один сотрудник Uber, который был известен водителям, но настоящего имени его они не знают. Одним перевозчикам он был знаком как Александр, вторым — как Виталий. Александр-Виталий такого наплыва посетителей явно не ожидал. Но о незваных гостях он тут же сообщил в «штаб».

— За что мне кормить детей, почему я не могу работать? — спрашивает один из пришедших на встречу водителей.

— Скоро с вами поговорят, — сообщил работник сервиса.

Однако ожидание затянулось на 40 минут. На вопросы водителей, сколько же им еще ждать, Александр-Виталий лишь молча пожимал плечами. Потом он все же предложил обратиться к руководству в письменной форме и назначить встречу.

После длительного ожидания в офис приехала милиция — наряд вызвал офис Uber. Водители решили разойтись, а Максиму Лагойко предложили вместе с адвокатом и представителем сервиса Александром-Виталием проехать в РУВД Центрального района. Впрочем, Максим отказался это делать. Милиционеры лишь переписали его паспортные данные. Ответы на свои вопросы водители так и не получили. Что им делать дальше — тоже пока не известно.

Как ситуацию прокомментировали в Uber

Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина:

— Мы высоко ценим наших партнеров и уделяем пристальное внимание созданию комфортных условий для сотрудничества. ООО «КейСтафф Рекрутмент» было отключено от платформы правомерно и в строгом соответствии с условиями заключенного с данной компанией договора. Важно отметить, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?