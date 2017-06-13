Журналисты узнали новые факты о самосожжении на «Коминтерне» 13.06.2017, 9:42

До отчаяния работницу довело руководство предприятия.

Родные женщины, у которой ожоги 50% тела после попытки самосожжения, утверждают, что причина была в проблемах на фабрике, сообщает «Белсат».

На условиях анонимности родственники женщины сообщили журналистам, что проблемы у нее были с оформлением пенсии, как ранее сообщали СМИ, но в дополнение к этому на «Коминтерне» у нее забрали половину ставки.

Руководство же предприятия ранее утверждало, что на отчаянный шаг уборщица, которая к тому же стояла на учете в психдиспансере, пошла после смерти мужа.

Трагедия на проходной «Коминтерна» произошла в минувшую пятницу.