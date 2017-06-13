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Американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

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  • 13.06.2017, 9:49
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Счастливый билет был куплен в продуктовом магазине.

Выигрышным оказался билет одной из самых популярных в Америке лотерей Powerball - его джекпот составил 448 млн долларов. По существующим правилам, хозяин заведения, где продали билет, тоже получит награду в размере 1 млн долларов, сообщает ren.tv.

Известно, что билет купили в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно. Представители Powerball уточнили, что этот выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в Штатах.

По условиям лотереи, джекпот достанется тому, кто верно угадает номера пяти белых шаров плюс одного красного, который и называется Powerball. Шансы правильно определить все шесть номеров составляют примерно один на 292 миллиона.

По правилам, победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или же стать его обладателем сразу. Но в этом случае сумма выигрыша станет примерно в два раза меньше, не считая налогов.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет два доллара, а общая выручка от их продаж составляет несколько миллиардов долларов.

В январе 2016 года джекпот достиг рекордных 1,5 млрд долларов. Тогда было сразу три выигрышных билета. До этого джекпот ни этой лотереи, ни какой-либо другой в мире никогда не достигал столь крупной суммы.

Предыдущий рекордный в истории США джекпот в 656 млн долларов разыграли в другую популярную в Америке лотерею — Mega Millions в 2012 году. Тогда выиграли сразу три билета, их владельцам пришлось поделить приз.


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