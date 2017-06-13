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Избитое самолюбие Путина

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  • Назарий Заноз, «Крым. Реалии»
  • 13.06.2017, 9:58
  • 7,045
Владимир Путин
Фото: getty images

На волне неудач хозяину Кремля явно придется сделать какую-то подлость.

Сбылось. Наконец-то, не только наступил долгожданный «безвиз», но и король Нидерландов подписал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. И эти две вещи не только являются причиной для исполнения украинцами «Оды радости» и упоминания о тех, кто положил свою жизнь ради будущего всех. Это также и беспокойство для России.

Для Путина и его компании в этом году весна и начало лета не очень задались. Подопечная Кремля Марин Ле Пен проиграла сначала президентские выборы во Франции, а теперь еще и с треском провалилась на парламентских вместе со своим «Национальным фронтом». Визит Путина в Париж к новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, где российскому руководителю указали на его место, тоже трудно назвать для него успешным.

Также не следует забывать и о том, что несмотря на все старания Кремля по организации государственного переворота в Черногории, эта страна все равно стала членом НАТО. А ситуация вокруг расследования возможности вмешательства России в американские выборы должна на долгое время отбить будущим президентам США желание «перезапускать» отношения с РФ. И в Сенате США заговорили об усилении санкций.

А тут еще и к этому всему успехи Украины: «безвиз», выход на финишную прямую эпопеи с Соглашением об ассоциации с ЕС, несмотря на все российские подвохи. Кроме того, победа «Нафтогаза Украины» над российским «Газпропом» в Стокгольмском арбитражном суде. Успешное проведение «Евровидения» в Киеве, несмотря на старания Кремля создать в мировых медиа образ Украины как обители зла. Все это и многое другое должно было очень больно ударить по самолюбию российского самодержца.

Украина отдаляется от России и оставляет ее позади, как ненужный балласт, который хотел бы, чтобы все оказались с ним на дне. Пути расходятся, потому что дорога Украины ‒ в будущее, в ЕС и НАТО. Россия же грезит прошлым, пытаясь подражать не то СССР, не то Российской империи. Однако рано или поздно Киев вернется к Москве, правда, не один, а с трибуналом, чтобы Кремль ответил за все совершенные преступления.

Однако это позже, а сейчас по всей России катится серия антикоррупционных митингов. На этой волне неудач Путину явно придется сделать какую-то подлость, чтобы не потерять уважение в глазах российского зомби-обывателя. Уже сейчас отчетливо заметны усилия Кремля по раздуванию катарского конфликта и превращению Балкан в пороховую бочку. Направлений эскалации Путину хватает: от закручивания гаек внутри самой России до попыток напасть на другие страны ‒ хоть на Беларусь, хоть на Казахстан и так далее. Но стоит ли его опасаться? Бесспорно. Но стоит ли его бояться? Нет.

Здесь стоит вспомнить ситуацию, в которой оказался мир совсем недавно. Сначала его ошарашил «брекзит» в Великобритании, далее победа в США Дональда Трампа. Затем избрание пророссийских президентов в Молдове и Болгарии. Все замерли в предвкушении победы кого-то из кремлевских ставленников во Франции. Но перед лицом угрозы мир консолидировался. Ценности и здравый смысл победили деньги, ненависть и цинизм, которые противопоставила им Россия. Это означает, что единый фронт ЕС, США, Украины и других способен не только противостоять Путину и его марионеткам, но и побеждать.

Однако еще далеко не время расслабляться и делить шкуру неубитого медведя. Следует внимательно за всем следить и сохранять единство, так как только разделяя Путин и способен побеждать.

Назарий Заноз, «Крым. Реалии»


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