Как выглядят самые дорогие хрущевки Минска

Как выглядят самые дорогие хрущевки Минска21
- 13.06.2017, 10:15
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Средняя цена квадратного метра в минской хрущевке — около $1000, но есть и исключения.
Портал tut.by рассмотрел варианты «золотых хрущевок» в Минске .
Золотая Горка, 15
Параметры у квартиры скромные: 44 квадратных метра, проходная гостиная, кухня — меньше 6 «квадратов», второй этаж. Хотят за нее в эквиваленте 90 тысяч долларов — больше 2000 долларов за квадратный метр.
«В квартире выполнен дизайнерский ремонт из импортных отделочных материалов. Квартира полностью готова к проживанию: продается со всей мебелью и бытовой техникой (что существенно экономит ваши силы, время и средства на ремонт). Вам останется только принести свои личные вещи!» — гласит объявление.
Изначально, до объединения микрокухни с гостиной, планировка квартиры была такой.
Дом — не самый презентабельный. Зато рядом ЦУМ и вся необходимая инфраструктура.
На Богдана Хмельницкого
За квартиру похожей планировки площадью 46 квадратных метров хотят 85 тысяч долларов в пересчете. Рядом метро «Академия наук» и кинотеатр «Октябрь».
Золотая горка, 14
46-метровую «двушку» традиционной для хрущевок планировки, где гостиная проходная, предлагают за 70 тысяч долларов в доме по ул. Золотая Горка, 14. Если предыдущие хрущевки были кирпичные, то эта — панельная.
Квадратный метр в квартире оценен в 1520 долларов.
На Кедышко
Еще одна хрущевка с дорогими метрами — в доме по Кедышко, 14. Первый этаж. Недалеко — проспект Независимости и станция метро Московская. За 43 квадратных метра хотят 74,2 тысячи долларов в эквиваленте.
Продавец пишет, что квартира готова к проживанию. «Приличные соседи, аккуратный подъезд».
Риелторы говорят: стоимость недвижимости определяется прежде всего ее расположением. Расположение в центре, инфраструктура, зеленые дворы — то, что позволяет владельцам этих хрущевок надеяться, что они дождутся «своего» покупателя.