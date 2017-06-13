Как выглядят самые дорогие хрущевки Минска 21 13.06.2017, 10:15

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Средняя цена квадратного метра в минской хрущевке — около $1000, но есть и исключения.

Портал tut.by рассмотрел варианты «золотых хрущевок» в Минске .

Золотая Горка, 15

Параметры у квартиры скромные: 44 квадратных метра, проходная гостиная, кухня — меньше 6 «квадратов», второй этаж. Хотят за нее в эквиваленте 90 тысяч долларов — больше 2000 долларов за квадратный метр.

«В квартире выполнен дизайнерский ремонт из импортных отделочных материалов. Квартира полностью готова к проживанию: продается со всей мебелью и бытовой техникой (что существенно экономит ваши силы, время и средства на ремонт). Вам останется только принести свои личные вещи!» — гласит объявление.

Изначально, до объединения микрокухни с гостиной, планировка квартиры была такой.

Дом — не самый презентабельный. Зато рядом ЦУМ и вся необходимая инфраструктура.

На Богдана Хмельницкого

За квартиру похожей планировки площадью 46 квадратных метров хотят 85 тысяч долларов в пересчете. Рядом метро «Академия наук» и кинотеатр «Октябрь».

Золотая горка, 14

46-метровую «двушку» традиционной для хрущевок планировки, где гостиная проходная, предлагают за 70 тысяч долларов в доме по ул. Золотая Горка, 14. Если предыдущие хрущевки были кирпичные, то эта — панельная.

Квадратный метр в квартире оценен в 1520 долларов.

На Кедышко

Еще одна хрущевка с дорогими метрами — в доме по Кедышко, 14. Первый этаж. Недалеко — проспект Независимости и станция метро Московская. За 43 квадратных метра хотят 74,2 тысячи долларов в эквиваленте.

Продавец пишет, что квартира готова к проживанию. «Приличные соседи, аккуратный подъезд».

Риелторы говорят: стоимость недвижимости определяется прежде всего ее расположением. Расположение в центре, инфраструктура, зеленые дворы — то, что позволяет владельцам этих хрущевок надеяться, что они дождутся «своего» покупателя.