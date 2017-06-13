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406 лет назад армия ВКЛ вернула Смоленск

  • 13.06.2017, 10:28
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Вернувшиеся в состав белорусского государства смоляне надолго сохранили европейскую идентичность.

С 1609 по 1618 год длилась война между Речью Посполитой и Московским царством, во время которого наши войска на два года (с 1610 по 1612) занимали Московский Кремль, напоминает сайт history-belarus.by.

Одним из поводов для войны стала борьба короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы за шведскую корону. В 1600-1611 Речь Посполитая вела войну со Швецией за эстонские земли. Московский царь Василий Шуйский заключил союз со Швецией. Великий князь Литовский и король Польши Сигизмунд III Ваза вступил в войну с Московским царством.

В 1610 году московское войско было разгромлено армией Речи Посполитой в битве при Клушино, армия ВКЛ и Короны овладела Москвой и пленила Шуйского.

После низвержения Василия Шуйского летом 1610 московские правительство (семибоярщина) признала Владислава, старшего сына Сигизмунда III, московским царем и чеканила от имени «Владислава Жыгимонтовича» монету. Владислав православия не принял, в Москву не прибыл и формально возведен на царство не был. К 1634 г. он продолжал пользоваться титулом Великого князя Московского.

Одним из центральных событий этой войны также стало возвращение Смоленска в состав белорусского государства.

13 июня 1611 года после 20-месячной осады Смоленск был возвращен в состав ВКЛ.

Как писал российский историк Л.Н. Энгельгард, «до XVIII века смоленское дворянство называла себя шляхетством, смоленские шляхтичи предпочитали читать польские книги и брать себе жен из Польши (имелись в виду земли Речи Посполитой обоих народов – общего государства поляков и белорусов). При императрице Анне Иоанновне польские книги на Смоленщине были запрещены, за владение ими били кнутом и ссылали в Сибирь; запрещены были также браки с польками; однако смоляне жен из России по прежнему не брали, предпочитая браки в своей среде».


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