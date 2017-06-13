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«Школьная программа настолько слаба, что на первом курсе не хватает знаний»

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  • 13.06.2017, 10:34
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В Беларуси первыми начали централизованное тестирование абитуриенты, выбравшие родной язык.

В этом году дело с родным языком на централизованном тестировании значительно улучшилось. Желающих сдавать белорусский стало больше по сравнению с прошлым годом, передает «Белсат».

В прошлом году зарегистрировались чуть больше двадцати двух тысяч. В этом же году количество абитуриентов, которые проходят испытание по белорусскому языку, увеличилось приблизительно на шесть тысяч, то есть больше, чем на 28%. В контексте общей тенденции эту статистику можно считать неожиданностью. За последние десять лет количество белорусскоязычных школьников сократилось вдвое.

«Популярность белорусского языка среди молодежи растет. Есть тенденция, что белорусский язык выбирают скорее в Минске, чем в регионах, скорее в лучших школах, чем в в худших, скорее сильные абитуриенты. Это свидетельствует о том, что белорусы стремятся быть белорусами», — считает Тамара Мацкевич из Общества белорусской школы.

В мае правитель заявил о приближающихся изменениях в централизованном тестировании.

«Были у нас замашки, когда для составления тестов приглашают академиков и других вундеркиндов. Они действительно великие, они под себя, как они это понимали, составляли эти тесты. И что мы получили?», — говорил тогда Лукашенко.

Слова Лукашенко и первые нововведения вызывают неоднозначную реакцию экспертов.

«Он не специалист в образовании, он не знает, что тесты давно соответствуют школьной программе, — говорит Тамара Мацкевич. — Другое дело, что школьная программа настолько слаба, что этих знаний не хватает, чтобы нормально учиться на первом курсе вуза. Школа не дает даже этих знаний. У учителей нет мотивации».

Пока уровень образования в большинстве средних школ не дает абитуриентам возможности получить блестящие результаты на централизованном тестировании. Среди главных причин эксперты называют малоэффективную систему обучения, нехватку квалифицированных учителей, а также недостаточный уровень учебников.


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