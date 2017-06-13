В США арестовали беглого экс-президента Панамы 2 13.06.2017, 10:46

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Рикардо Мартинелли

Рикардо Мартинелли обвиняют в коррупции и незаконной прослушке граждан.

Бывший президент Панамы (2009-2014 гг.) Рикардо Мартинелли в понедельник был задержан в городе Майами в американском штате Флорида, сообщает ТАСС.

Операция была проведена Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики. Политик 22 мая текущего года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Мартинелли покинул Панаму в конце января 2015 года. В июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос о его экстрадиции.

Власти латиноамериканской страны обвиняют Мартинелли в совершении ряда преступлений, связанных с организацией незаконной прослушки телефонных переговоров, а также в коррупции. Если он будет признан виновным по итогам судебного разбирательства, то ему может грозить до 21 года лишения свободы.