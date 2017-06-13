закрыть
13 июня 2017, вторник, 13:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алексиевич профинансировала издание биографии классика белорусской литературы

1
  • 13.06.2017, 10:50
  • 4,034
Светлана Алексиевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В серии «Беларуская мемуарная бібліятэка» вышла документальная биография Владимира Дубовки.

В серии «Беларуская мемуарная бібліятэка» издательства «Лімарыус» вышла документальная биография классика белорусской литературы Владимира Дубовки, пишет tut.by.

Издание профинансировала известная белорусская писательница Светлана Алексиевич. Об этот на своей странице в «Фейсбуке» сообщила составительница книги Анна Северинец.

«Сёння — нечакана! — вярнуўся з друкарні мой Дубоўка:) Маю на руках аўтарскія экзэмпляры — такім чынам дакументальная біяграфія Уладзіміра Дубоўкі ўжо існуе. Па-першае, хацела б выказаць шчырую падзяку фундатару выдання, чалавеку, які прафінансаваў з’яўленне кнігі на свет — лаўрэату Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлане Александраўне Алексіевіч…», — написала вчера Северинец.

В интервью Северинец, которая успешно преподает в одной из школ Смолевичей, рассказывала о любовных историях Дубовки, о том, как он успешно обманывал цензуру и сам приходил в тюрьму. Книга, составленная Северинец, называется «Уладзімір Дубоўка. Ён і пра яго».

Владимир Дубовка (1900−1976) — белорусский поэт, прозаик, переводчик, критик. Работал в Кремле — являлся редактором белорусского издания «Вестник ЦИК, СНК и ПВО Союза ССР» (1922−1925), редактором «Свода законов и приказов Рабоче-Крестьянского правительства Союза ССР» (1926−1930). В 1930 году арестован ОГПУ СССР по делу мифического «Союза освобождения Беларуси». Был отправлен в ссылку. В 1937 году повторно арестован и получил десять лет лагерей. После освобождения поселился в Грузии. В 1949-м арестован в третий раз и осужден на 25 лет заключения. Окончательно реабилитирован в 1957 году. После освобождения поселился в Москве, где и умер.

Классик белорусской литературы. Реформатор белорусской поэзии (экспериментировал в форме), белорусского языка (благодаря Дубовке в литературном обиходе закрепились слова «апантаны», «водар», «дойлід», «збочыць», «імклівасьць», «наканаваны», «нелюдзь», «непрыдатны», «талака») и белорусского правописания (придумал новые буквы вместо «дз» и «дж», которые использовались в 1920-е годы). Переводил на белорусский язык Шекспира и Байрона.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?