Лидские активисты навели порядок возле дома Зенона Позняка 8 13.06.2017, 11:05

Это уже вторая толока на родине политика.

Общественные активисты из Лиды и Березовки посетили усадьбу Зенона Позняка в деревне Субботники, Ивьевского района, передает «Радые Рацыя» Это уже вторая такая толока на родине политика, которая проводится единомышленниками. На этот раз они убрали хворост из старого сада, покосила траву, поднялась со времени последнего посещения усадьбы, подправили крышу и забор возле дома, а также смастерили специальные скамьи под старым кленом и лиственницей, чтобы было где присесть около дома тем туристам, которые захотят посетить родину Зенона Позняка:

- Со слов сельчан, люди сюда едут и интересуются. А раз едут и интересуются, то мы не можем себе позволить, чтобы люди приезжали и видели здесь упадок. Если туристы будут сюда заезжать, то будет не стыдно пригласить, чтобы они могли здесь сфотографироваться, чтобы была память, чтобы знали, где родился этот выдающийся человек. И чтобы просто была красивая, нарядная земля.

Активисты обозначили план тех действий, которые планируется сделать в перспективе. Кроме работ на усадьбе планируется навести порядок непосредственно и в самой доме. На это активисты из Лидчины уже получили специальное разрешение от Зенона Позняка во время личной встречи в Вильнюсе.