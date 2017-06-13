закрыть
13 июня 2017, вторник, 13:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«В Германии даже после увольнения можешь рассчитывать на выплату 65% от зарплаты в течение года»

4
  • 13.06.2017, 11:14
  • 2,947
Елена Шрейдер

Как живет выпускница ВГУ недалеко от Ганновера.

С какими трудностями приходится сталкиваться белорусам в Германии, рассказывает vkurier.by Елена Шрейдер.

Елена в свое время окончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова по специальности «Математика. Информатика», некоторое время работала в детском садике, затем в научном отделе ВГМУ.

С будущим мужем девушка познакомилась по интернету. Молодые люди сразу нашли общий язык и уже через два месяца после знакомства мужчина приехал в Беларусь для личной встречи. Свадьбу сыграли в нашей стране, затем Елена подала документы на воссоединение семьи. Не без труда (бюрократических заморочек хватило) белоруска переехала в Германию, где живет вот уже шесть лет в городе Миндене, в шестидесяти километрах от Ганновера.

О немецком языке

Отправляясь за рубеж, девушка совсем не знала немецкого языка. Муж ее – переселенец, свободно владеет русским. А вот чтобы устроиться на работу в Германии, да и просто не испытывать трудностей в повседневном общении, немецкий просто необходим. Потому Елена сразу по приезду записалась на девятимесячные языковые курсы.

Свой белорусский диплом витебчанка в Германии подтвердить не смогла: для этого нужно было сдать математику и информатику на немецком языке. Потому девушка решила получить другую профессию. Когда дочка подросла и пошла в садик, Лена записалась на дополнительные курсы немецкого, а вскоре собирается пройти переквалификацию, получив профессию в сфере налогообложения в местной школе.

Елена рассказала, что в Германии живет немало выходцев из бывшего Советского Союза, в Берлине даже есть детский садик на русском языке. В Германии, кстати, иностранным языкам придается большое значение. С первого класса детям преподают английский, желающие могут посещать факультативы по французскому, русскому и другим языкам. А в местных школах даже спектакли ставят на русском языке.

О вежливости немцев

«Пожалуй, больше всего в Германии удивляет интеллигентность и вежливость местных жителей, – рассказала Елена. – Люди старшего поколения всегда охотно отвечают на вопросы, подсказывают, поправляют. А какое здесь обслуживание в магазинах! Не то, что у нас. Помню культурный шок мужа после посещения торговой точки в Беларуси, когда тебе чуть ли не швыряют покупки на прилавок!»

По словам Елены, в Германии не принято ходить по магазинам каждый день. Немцы предпочитают закупаться раз в неделю. Так гораздо экономнее: лишний раз на бензин тратиться не нужно и ничего лишнего не купишь.

Немного о еде и пиве

Что касается еды в Германии, то, конечно, все слышали про баварские колбаски и шницели – их немцы очень любят. Еще в почете картофель фри, который продается практически везде, горох, цветная капуста в кляре, орехи в сахаре, хот-доги, свекла, вареная картошка…

«В Германии такое вкусное пиво! Причем в магазинах столько сортов, что глаза разбегаются, – рассказала Елена. – Пиво здесь пьют все. Первое время меня удивляло, когда я видела в ресторане бабушку и дедушку в очень преклонном возрасте за стаканами пива. А сейчас уже привыкла.

Еще немцы любят мешать всевозможные коктейли. Например, во время празднования Дня отца, который здесь отмечается в мае, мужчины загружают в тележку различный алкоголь и возят по городу, угощая прохожих самодельными коктейлями.

Настоящий немец никогда не откажется и от кофе. Здесь у каждого есть своя кофемашина, и выпить две-три чашки натурального крепкого кофе – норма. Например, я знаю одну 92-летнюю бабушку, которая со мной за компанию выпивает несколько чашек кофе и прекрасно себя чувствует».

Легко ли в Германии детей растить

По словам Елены, в Германии довольно неплохие зарплаты, но много денег уходит на оплату коммунальных, налогов, покупку топлива. А вот декрет здесь длится максимум два года. Именно столько времени компания, в которой работала женщина до беременности, готова выплачивать ей пособие. А если мама не работала, то ей положено всего 300 евро в месяц в течение года или 150 евро в месяц в течение двух лет.

Кроме этого, здесь на каждого ребенка платят детские до тех пор, пока он сам не устроится на работу. Размер такого пособия – 192 евро в месяц. А стоимость оплаты садика в Германии рассчитывается исходя из дохода семьи, но максимально ребенок может находиться там до 16 часов.

«Получается, что в Германии ты или твой муж не может полноценно работать, пока дети не повзрослеют, – рассуждает Елена. – Везет тем, кто может рассчитывать на бабушку или нанять няню. А чаще всего женщины, у кого есть маленькие дети, вынуждены работать неполный рабочий день».

И даже налог на кладбище

Удивили Елену и налоги в Германии. Например, раз в год немцы получают извещение на уплату налога на кладбище: за землю, если там похоронены родственники.

«Скажу про Германию главное: если ты не будешь работать, то и жить будешь соответственно. А если работаешь, то социально защищен: даже после увольнения можешь рассчитывать на выплату 65% от зарплаты в течение года. Средней зарплаты в Германии хватит на еду, одежду и отдых. Например, мы с семьей регулярно куда-нибудь выбираемся: в дельфинарий, цирк, просто путешествуем по стране на автомобиле», – подытоживает Елена.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?