«В Германии даже после увольнения можешь рассчитывать на выплату 65% от зарплаты в течение года» 4 13.06.2017, 11:14

2,947

Елена Шрейдер

Как живет выпускница ВГУ недалеко от Ганновера.

С какими трудностями приходится сталкиваться белорусам в Германии, рассказывает vkurier.by Елена Шрейдер.

Елена в свое время окончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова по специальности «Математика. Информатика», некоторое время работала в детском садике, затем в научном отделе ВГМУ.

С будущим мужем девушка познакомилась по интернету. Молодые люди сразу нашли общий язык и уже через два месяца после знакомства мужчина приехал в Беларусь для личной встречи. Свадьбу сыграли в нашей стране, затем Елена подала документы на воссоединение семьи. Не без труда (бюрократических заморочек хватило) белоруска переехала в Германию, где живет вот уже шесть лет в городе Миндене, в шестидесяти километрах от Ганновера.

О немецком языке

Отправляясь за рубеж, девушка совсем не знала немецкого языка. Муж ее – переселенец, свободно владеет русским. А вот чтобы устроиться на работу в Германии, да и просто не испытывать трудностей в повседневном общении, немецкий просто необходим. Потому Елена сразу по приезду записалась на девятимесячные языковые курсы.

Свой белорусский диплом витебчанка в Германии подтвердить не смогла: для этого нужно было сдать математику и информатику на немецком языке. Потому девушка решила получить другую профессию. Когда дочка подросла и пошла в садик, Лена записалась на дополнительные курсы немецкого, а вскоре собирается пройти переквалификацию, получив профессию в сфере налогообложения в местной школе.

Елена рассказала, что в Германии живет немало выходцев из бывшего Советского Союза, в Берлине даже есть детский садик на русском языке. В Германии, кстати, иностранным языкам придается большое значение. С первого класса детям преподают английский, желающие могут посещать факультативы по французскому, русскому и другим языкам. А в местных школах даже спектакли ставят на русском языке.

О вежливости немцев

«Пожалуй, больше всего в Германии удивляет интеллигентность и вежливость местных жителей, – рассказала Елена. – Люди старшего поколения всегда охотно отвечают на вопросы, подсказывают, поправляют. А какое здесь обслуживание в магазинах! Не то, что у нас. Помню культурный шок мужа после посещения торговой точки в Беларуси, когда тебе чуть ли не швыряют покупки на прилавок!»

По словам Елены, в Германии не принято ходить по магазинам каждый день. Немцы предпочитают закупаться раз в неделю. Так гораздо экономнее: лишний раз на бензин тратиться не нужно и ничего лишнего не купишь.

Немного о еде и пиве

Что касается еды в Германии, то, конечно, все слышали про баварские колбаски и шницели – их немцы очень любят. Еще в почете картофель фри, который продается практически везде, горох, цветная капуста в кляре, орехи в сахаре, хот-доги, свекла, вареная картошка…

«В Германии такое вкусное пиво! Причем в магазинах столько сортов, что глаза разбегаются, – рассказала Елена. – Пиво здесь пьют все. Первое время меня удивляло, когда я видела в ресторане бабушку и дедушку в очень преклонном возрасте за стаканами пива. А сейчас уже привыкла.

Еще немцы любят мешать всевозможные коктейли. Например, во время празднования Дня отца, который здесь отмечается в мае, мужчины загружают в тележку различный алкоголь и возят по городу, угощая прохожих самодельными коктейлями.

Настоящий немец никогда не откажется и от кофе. Здесь у каждого есть своя кофемашина, и выпить две-три чашки натурального крепкого кофе – норма. Например, я знаю одну 92-летнюю бабушку, которая со мной за компанию выпивает несколько чашек кофе и прекрасно себя чувствует».

Легко ли в Германии детей растить

По словам Елены, в Германии довольно неплохие зарплаты, но много денег уходит на оплату коммунальных, налогов, покупку топлива. А вот декрет здесь длится максимум два года. Именно столько времени компания, в которой работала женщина до беременности, готова выплачивать ей пособие. А если мама не работала, то ей положено всего 300 евро в месяц в течение года или 150 евро в месяц в течение двух лет.

Кроме этого, здесь на каждого ребенка платят детские до тех пор, пока он сам не устроится на работу. Размер такого пособия – 192 евро в месяц. А стоимость оплаты садика в Германии рассчитывается исходя из дохода семьи, но максимально ребенок может находиться там до 16 часов.

«Получается, что в Германии ты или твой муж не может полноценно работать, пока дети не повзрослеют, – рассуждает Елена. – Везет тем, кто может рассчитывать на бабушку или нанять няню. А чаще всего женщины, у кого есть маленькие дети, вынуждены работать неполный рабочий день».

И даже налог на кладбище

Удивили Елену и налоги в Германии. Например, раз в год немцы получают извещение на уплату налога на кладбище: за землю, если там похоронены родственники.

«Скажу про Германию главное: если ты не будешь работать, то и жить будешь соответственно. А если работаешь, то социально защищен: даже после увольнения можешь рассчитывать на выплату 65% от зарплаты в течение года. Средней зарплаты в Германии хватит на еду, одежду и отдых. Например, мы с семьей регулярно куда-нибудь выбираемся: в дельфинарий, цирк, просто путешествуем по стране на автомобиле», – подытоживает Елена.