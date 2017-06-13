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Самые сильные кадры с массовых акций в Москве и Петербурге

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  • 13.06.2017, 11:20
  • 8,424
Евгений Фельдман

На актикоррупционные марши в обеих столицах вышли тысячи россиян.

12 июня в Москве и Петербурге были задержаны более тысячи человек. Полиция задерживала тех, кто, как ей казалось, вышел на акции протеста против коррупции (в Москве — на Тверской улице, в Петербурге — на Марсовом поле). Поскольку 12 июня отмечался еще и День России, то многие задержания проходили буквально под гимн страны, пишет meduza.io.

Москва

Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Александр Уткин
Александр Уткин
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман
Александр Уткин
Александр Уткин
Евгений Фельдман
Евгений Фельдман

Санкт-Петербург

Давид Френкель
Давид Френкель
Вадим Фролов
Давид Френкель
Давид Френкель
Вадим Фролов
Давид Френкель
Вадим Фролов
Вадим Фролов
Давид Френкель
Вадим Фролов
Давид Френкель

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