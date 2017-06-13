Самые сильные кадры с массовых акций в Москве и Петербурге

Самые сильные кадры с массовых акций в Москве и Петербурге9
- 13.06.2017, 11:20
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На актикоррупционные марши в обеих столицах вышли тысячи россиян.
12 июня в Москве и Петербурге были задержаны более тысячи человек. Полиция задерживала тех, кто, как ей казалось, вышел на акции протеста против коррупции (в Москве — на Тверской улице, в Петербурге — на Марсовом поле). Поскольку 12 июня отмечался еще и День России, то многие задержания проходили буквально под гимн страны, пишет meduza.io.
Москва
Санкт-Петербург