Госпредприятия Беларуси живут на искусственном дыхании 2 13.06.2017, 11:30

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Власти пытаются удержать госсектор с помощью печатного станка.

Государственные ресурсы гораздо более эффективно было бы направить в систему образования, нежели в поддержку госпредприятий.

Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал глава академического совета BEROC, профессор Университета Western Ontario Игорь Лившиц.

За господдержку всегда кто-то платит, прямо или косвенно

По мнению профессора, структурные изменения в экономике Беларуси неизбежны: «Государственные предприятия не могут поддерживать себя сами, они живут на искусственном дыхании. Для государства их поддержка сегодня стоит немалых денег. И некоторые из этих предприятий, не зарабатывая достаточно денег на себя, продолжают набирать молодых специалистов, которые только что закончили вуз. Это увеличивает количество людей, которых в скором времени придется спасать, потому что с большой долей вероятности они потеряют работу, когда начнутся реформы».

Игорь Лившиц отметил - несмотря на то, что поддержка госпредприятий из-за кризиса сократилась, она все же сохраняется, и это негативным образом влияет на экономику. «Даже если предприятия поддерживаются за счет включения печатного станка – кто-то за это все равно платит, прямо или косвенно», - считает эксперт. Он рассказал, что единственным примером эффективной господдержки была Корея, где государство выбрало несколько ключевых отраслей и помогло олигархам их развивать. Повторить этот опыт пробовали многие страны, однако больше никому больше не удалось добиться успеха. Например, Новая Зеландия пыталась организовать производство собственных автомобилей, однако в конечном итоге была вынуждена отказаться от этой идеи. «На сегодняшний день в Беларуси нет серьезных свидетельств того, что существуют ключевые сектора, от которых может идти перелив в остальную экономику», - говорит Игорь Лившиц.

Поддержка сферы образования могла бы улучшить ситуацию на рынке труда

В то же время вливания в сферу образования могли бы способствовать развитию успешных компаний, поскольку для них важен хороший рынок труда. Впрочем, по мнению эксперта, здесь тоже есть определенные ограничения. «Если говорить о системе высшего образования, не совсем понятно, есть ли в госучреждениях нужные кадры, которые способны готовить современных специалистов», - отметил Игорь Лившиц. Белорусское образование принято считать качественным, однако во многих высокотехнологичных сферах не хватает специалистов нужного профиля, поскольку вузы не успевают угнаться за бурным ростом технологий на мировом рынке. В связи с этим владельцы частных компаний неоднократно заявляли о намерении создавать собственные кафедры и факультеты для подготовки специалистов нужного профиля.

«Частные компании могут обучить студентов за свой счет. Но надо при этом помнить, что рабства здесь нет: обучившись за счет частной компании, студент потом может уйти к другому работодателю. Поэтому есть риск, что компании, понимая это, будут недоплачивать за образование», - считает Игорь Лившиц.

Эксперт отметил, что непопулярная идея, когда студенты платят за свое образование сами, возможно, является наиболее оправданной. «В США студенты выходят из университетов в долгах как в шелках, но все же продолжают туда идти. Главное, чтобы правительство создавало понятную сферу, связанную со студенческими долгами. Важный вопрос связан с тем, чтобы не создавать заложников. Если долги гарантированы государством, существует риск, что студент сбежит из страны, а государство будет таким образом субсидировать рынки других стран. Но полное ограничение выезда не является решением проблемы. Если какой-то сектор задыхается, и в нем невозможно найти работу, не давать выехать – значит, не давать возможности расплатиться. В США сейчас пытаются ввести вариант, когда выплаты по студенческим долгам зависят от заработков, чтобы была возможность простить часть долга людям, у которых совсем плохо с работой», - сказал Игорь Лившиц. По мнению эксперта, государство может поддерживать сферу образования не только финансово, но и путем создания оптимальных правил работы и больших возможностей для частного финансирования. И это в конечном итоге станет хорошим решением для рынка труда.