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35 лет назад в Польше была создана «Борющаяся Солидарность»

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  • 13.06.2017, 11:36
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Эта польская организация отважно боролась с коммунизмом в самый разгар военного положения.

Минуло 35 лет со дня создания «Борющейся Солидарности» - польской организации, занимавшей радикальную политическую позицию, целью которой было освобождение от власти коммунистов и возвращение Польше суверенитета, передает «Радио Польша».

«Борющаяся Солидарность» была основана в июне 1982 года деятелем демократической оппозиции Корнелем Моравецким – ныне депутатом и спикером-старейшиной Сейма (VIII созыва):

«Чтобы серьезно бороться за то, что мы хотели, за «Солидарность», надо было поставить более серьезные условия – преодоление коммунизма, независимость Польши, распад Советского Союза – даже если они тогда казались из области фантастики. Но, благодаря своему видению и решимости, нам удалось некоторых целей достичь, удалось поддержать в людях надежду, удалось во время военного положения активно действовать в конспирации и бороться за свободную Польшу».

9 июня во Вроцлаве вышел первый номер изданного этой организацией журнала, датированного 13 июня. В нем содержался призыв устроить именно в этот день в городе массовый протест против военного положения, спустя ровно полгода после его введения. Отклик по тем временам был огромным. На улицы Вроцлава вышли тысячи жителей города. И именно этот день считается рождением «Борющейся Солидарности».

В связи с 35-й годовщиной рождения «Борющейся Солидарности» Польский национальный банк 13 июня 2017 года ввел в обращение памятную серебряную монету номиналом 10 злотых.


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