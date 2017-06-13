Восемь вещей, которые удивили чешского журналиста в Минске 1 13.06.2017, 12:09

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Бюсты Ленина, бразильские граффити и еда «похожая на чешскую».

Ян Махачек, журналист чешского сайта о путешествиях Cestolet, описал свои впечатления о поездке в Минск – некоторые вещи вам точно понравятся. А некоторые – точно нет, пишет citydog.by.

– Знаете, где больше всего хипстеров на квадратный километр? Если думаете, что в пражском районе Летна, то ошибаетесь. Больше всего хипстеров в столице Беларуси Минске. Добавьте к ним одно из самых больших граффити в мире и музей бюстов Сталина и Ленина.

Вы не найдете здесь туристов. Это идеальное направление для альтернативной поездки по Европе.

В прошлом году Беларусь сделала въезд для иностранцев безвизовым на 5 дней. Это правило применяется, если вы прилетаете в национальный аэропорт, который, кстати, напоминает космический корабль из «Звездных войн».

Прямые рейсы в Минск, как правило, довольно дорогие – что-то около 6 000 чешских крон. Но, если вам удастся словить 50-процентные скидки, ваше альтернативное путешествие будет иметь чуть больше смысла.

Если вы решитесь полететь в столицу Беларуси, возможно, вам пригодятся наши советы.

Широкие улицы, по которым никто не ходит

Минск был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Когда война подошла к концу, было решено, что Минск будут отстраивать в стиле «посмотри, какой мы великий народ» – всё в соответствии с архитектурой Сталина.

Город пересекают огромные прямые многополосные дороги. Перекрестки выглядят как большие площади. Дорогу можно переходить только там, где есть светофор. За все это время я не видел, чтобы кто-нибудь переходил, не дай бог, на красный свет. Говорят, местная милиция очень щепетильно к этому относится...

Нация, которая не улыбается

По правде говоря, так я думал о нас, чехах. Но если вы сравните количество улыбок в Праге с количеством улыбок в Минске, то получится, что Прага, наверное, самый счастливый город в мире. В Минске вы просто так не встретите улыбку.

В целом мне показалось, что люди здесь какие-то безучастные и ходят только туда, куда им надо, особо не болтая по дороге и не кооперируясь. И развлечений типа пабов здесь немного – на протяжении всего квартала хорошо если встретите один.

С другой стороны, в стране безопасно – и на земле нет ни бумажки. Но я бы лучше поменял это на пару улыбок.

Хипстерский метрополис

Хипстеры появились в Минске позже, чем в остальной Европе, но тут стиль проявляется сильнее. Каждый второй молодой минчанин – хипстер, особенно хороши в этом смысле девушки.

Известный факт: у каждого уважающего себя хипстера должен быть айфон. Тут он стоит чуть дороже, чем в Чехии (представляете, и так бывает!), поэтому местное сообщество решило эту проблему самостоятельно и начало покупать копии откусанных «яблок». И на первый взгляд разницу не найдешь.

Бразильские граффити

Посольство Бразилии решило поддержать местную сцену граффити. Для меня это тоже остается загадкой, но это правда. Так что в районе старых неработающих фабрик вы найдете одно из самых больших граффити в мире.

Чтобы сделать этот район еще более оригинальным, тут есть хипстерские кафе – здесь вы найдете лучшие несладкие блины в мире. Мы уверены, вы должны их попробовать – стоят блинчики около 50 чешских крон, и это идеальное лакомство.

Ночная жизнь в Минске

Честно говоря, с Прагой тут нечего и сравнивать. Местные говорят, что проводят вечера дома за сериалами. Но и выбор заведений тут не бог весть какой. На районе вы найдете лишь пару нормальных пивных, похожих на наши.

В основном ночная жизнь Минска протекает в старом городе. Это единственное место, которое было заново отстроено после войны и более-менее похоже на довоенное. Здесь мы прошлись по нескольким заведениям, и бар El Pushka был лучшим. Бар размером с большую гостиную предлагал прекрасные коктейли по чешским ценам в латиноамериканском стиле. Вечером нам было хорошо, а вот утром было немного похуже.

Еда, похожая на нашу

Скажу вам честно, мне понравилась Беларусь. В большинстве случаев здесь еда, похожая на нашу. Например, в сладкие картофельные клецки они добавляют котел мяса. Цены на продукты немного выше наших. Пиво стоит около 60 чешских крон.

Еще раз вернусь к улыбкам. Обслуживающий персонал выглядит так, будто вы им абсолютно безразличны. Иногда даже похоже, будто они страдают, когда вы от них что-то хотите. В любом случае я начал играть в игру «рассмеши свою официантку», и это была сверхчеловеческая задача. Я немного вернулся в детство, когда (по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление) у нас была очень похожая ситуация.

Вторая мировая война по-прежнему актуальна

Беларуси во время Второй мировой войны досталось: мало того что Минск был практически уничтожен – в стране погиб каждый четвертый. Это может показаться странным, но отголоски войны ощущаются здесь до сих пор. Иногда мне казалось, что она закончилась недавно.

На каждом углу вы столкнетесь с каким-нибудь памятником типа Вечного огня, монумента в память о неизвестном солдате или с огромной статуей, показывающей поражение немцев. Вместо рекламных неоновых вывесок тут надписи о победе, свободе и т.п. На билбордах – изображения, восхваляющие военных.

Из-за этого нас не покидала мысль, что белорусы (по крайней мере, их правительство) живут больше прошлым, чем настоящим.

Бюсты Сталина и Ленина, куда ни глянь

Не буду врать, в Минске не так много того, что можно посмотреть. В любом случае есть тут одна достопримечательность, из-за которой сюда стоит отправиться. Это музей, полный бюстов Сталина и Ленина (автор имеет в виду музей Азгура. – Ред.).

Кроме лидеров СССР вы можете увидеть тут бюсты других вождей, изменивших историю. Есть бюсты Мао, Хо Ши Мина или Ким Ир Сена. Понятия не имею, где они собрали столько бюстов. Но, так или иначе, в этом месте проводят различные семинары и кинопоказы.