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В Венесуэле генпрокурор перешла на сторону оппозиции

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  • 13.06.2017, 12:14
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Луиза Ортега
Фото: wikipedia

Луиза Ортега осудила намерение властей страны переписать конституцию, ограничив полномочия парламента.

59-летний генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега — бывшая соратница президента Николаса Мадуро. Однако в этом году она внезапно дистанцировалась от него и выразила сомнение в законности разгона демонстраций против властей, пишет nn.by со ссылкой на венесуэльские СМИ.

Мадуро контролирует суды, спецслужбы и армию.

«Кто-то угрожает членам моей семьи», — рассказала Ортега в понедельник. «Преследуют их, ездят за ними на хвосте, с виду как SEBIN».

SEBIN — это созданная Уго Чавесом Боливарианская служба разведки.

В то же время государственные СМИ обрушили на Ортегу шквал обвинений.

Протесты в Венесуэле продолжаются уже два месяца. Они носят насильственный характер, в них погибли 67 человек с обеих сторон, еще тысячи были ранены.


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